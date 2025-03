HONOR Pad V9: il nuovo tablet ultra sottile con display a 144 Hz e AI

HONOR ha presentato al MWC 2025 il nuovo HONOR Pad V9, un tablet innovativo che unisce un design ultrasottile a prestazioni avanzate per migliorare sia la produttività che l’intrattenimento. Con un display HONOR Eye Comfort da 144 Hz, funzionalità di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione delle prestazioni e una batteria di lunga durata da 10.100 mAh, il dispositivo si posiziona come un punto di riferimento per chi cerca efficienza e versatilità.

Design raffinato e resistente

HONOR Pad V9 si distingue per il suo design elegante e ultra sottile, con uno spessore di appena 6,1 mm e un peso contenuto di 475 grammi. La scocca posteriore, caratterizzata dal processo innovativo nano-topografia NIL, garantisce una superficie resistente a impronte e macchie, oltre a una maggiore durabilità. La certificazione SGS Gold Five-star Whole Machine High-strength assicura una resistenza strutturale elevata, rendendolo un dispositivo durevole e affidabile nel tempo. Sarà disponibile nei colori bianco e grigio.

Un display rivoluzionario per il massimo comfort visivo

Il cuore del nuovo tablet HONOR è il suo display LCD da 11,5 pollici, con risoluzione 2,8K e frequenza di aggiornamento di 144 Hz per immagini fluide e dettagliate. Il supporto a 1,07 miliardi di colori e la gamma cromatica DCI-P3 assicurano colori vivaci e contrasti nitidi, mentre la luminosità di 500 nit garantisce visibilità ottimale anche in ambienti luminosi.

Il benessere visivo è al centro dell’esperienza offerta da HONOR Pad V9, grazie a tecnologie come HONOR Eye Protection, certificata TÜV Rheinland Low Blue Light, che riduce l’affaticamento oculare. Inoltre, il Dynamic Dimming simula la luce naturale per un maggiore comfort, mentre il Circadian Night Display favorisce il rilassamento degli occhi, incrementando la produzione di melatonina per un migliore riposo.

Produttività potenziata dall’intelligenza artificiale

Pensato per chi lavora e studia in mobilità, HONOR Pad V9 integra funzionalità avanzate per la produttività grazie all’intelligenza artificiale e all’interfaccia MagicOS 9.0 basata su Android 15. Strumenti come HONOR Notes semplificano la gestione delle informazioni con categorizzazione avanzata e supporto per il riconoscimento delle formule, scrittura a mano migliorata e conversione da voce a testo.

L’esperienza multitasking è ottimizzata da nuove funzionalità AI che permettono di lavorare su più app in contemporanea, migliorando il flusso di lavoro e la produttività giornaliera.

Batteria potente per un utilizzo prolungato

Nonostante il suo design sottile, HONOR Pad V9 vanta una batteria da 10.100 mAh, garantendo fino a 13,5 ore di streaming video, 7,2 ore di gioco e 40 ore di riproduzione musicale con una singola carica. Il supporto alla ricarica rapida da 35 W consente di ricaricare velocemente il dispositivo, assicurando continuità nell’uso quotidiano.

Disponibilità e prezzi

HONOR Pad V9 è disponibile nei colori bianco e grigio, con un prezzo di partenza di 499,90 euro. Gli utenti che effettueranno l’acquisto entro il 31 marzo 2025 riceveranno in omaggio la custodia e la Magic Pencil, accessori che ne amplificano la versatilità e l’usabilità.

Con queste caratteristiche, HONOR Pad V9 si propone come una soluzione ideale per chi cerca potenza, design ed esperienza visiva avanzata, in un dispositivo capace di adattarsi a qualsiasi esigenza, dal lavoro all’intrattenimento.