Un nuovo smartphone Honor di fascia medio-bassa potrebbe arrivare presto: AKA-AL10 è recentemente apparso nel database di TENAA. Non è ancora chiaro se sarà un prodotto pensato esclusivamente per il mercato cinese o anche per quello di altri paesi.

Il device potrà contare su un display da 6,39 pollici con una risoluzione di 1560 x 720 pixel. Quest’ultima specifica ci fa pensare che potrebbe essere incluso un notch nello schermo, in cui potrebbe essere collocata la fotocamera frontale.

Per quanto riguarda il chipset, si fa riferimento a un octa-core con una velocità di clock di 2,0 GHz. Non viene però citato quale processore sarà effettivamente scelto. Molto probabilmente, sarà MediaTek Helio P22, dato che le caratteristiche non sono compatibili con Kirin 710 e Kirin 810. Il SoC potrebbe essere affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Non si esclude anche una seconda variante da 6/128 GB.

Il comparto fotografico potrebbe essere scandito da due sensori rispettivamente da 48 MP e 2 MP (profondità). La camera frontale dovrebbe invece essere da 8 MP. Il documento cita inoltre una batteria da 3.900 mAh e il sistema operativo Android 10. Durante le prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori informazioni su questo misterioso device.