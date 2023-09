Honor ha dato il via all’IFA 2023 di Berlino con il botto svelando la sua inaspettata creazione, l’Honor V Purse. L’esclusiva presentazione del gigante tecnologico, intitolata “Unfold Tomorrow“, ha mostrato una nuova prospettiva sugli smartphone pieghevoli, trasformandoli in accessori alla moda.

La reputazione di Honor di spingersi oltre i confini dell’intersezione tra tecnologia e moda rimane forte con il concetto di “Phone-to-Purse“. Questa idea innovativa reimmagina i gadget come oggetti alla moda, invitando gli utenti a mostrare la propria personalità in un modo nuovo.

L’Honor V Purse unisce la praticità di uno smartphone pieghevole allo stile di una borsa. I suoi display always-on (AOD) sono personalizzabili e riproducono l’aspetto di una borsa con dettagli intricati come catene e nappe che si muovono durante l’utilizzo dello smartphone. Il dispositivo è ancora più versatile, con cinghie e catene intercambiabili che consentono di indossarlo come una borsa a tracolla. Questa integrazione posiziona l’Honor V Purse come un ibrido innovativo, che colma il divario tra moda e tecnologia.

Il fattore sostenibilità è una pietra miliare del design di Honor V Purse. Realizzato con materiali ecologici, come la pelle vegana per le cinghie, il dispositivo incoraggia gli utenti ad adottare un approccio più consapevole alla moda. Poiché l’industria della moda si sta orientando verso il digitale, questo dispositivo offre una soluzione al fast fashion, consentendo agli utenti di combinare e abbinare i capi senza bisogno di una nuova borsa per ogni abito.

In collaborazione con personaggi influenti come Bram Van Diepen, direttore creativo di Burberry, l’artista contemporaneo Yunuene Esparza, il professore della China Academy of Art Yuan Youmin e l’artista crossover Xiao Hui Wang, Honor ha creato una gamma di display AOD personalizzati. Questa collaborazione offre agli utenti infinite possibilità di esprimere la propria individualità.

L’impegno di Honor per la sostenibilità e l’innovazione va oltre la collaborazione iniziale. Grazie alle API rese disponibili, i designer di tutto il mondo avranno la possibilità di contribuire alla continua evoluzione del design del dispositivo, utilizzando funzioni come il giroscopio e il touchscreen per ridefinire gli stili di vita moderni.

Il concetto dello smartphone pieghevole verso l’esterno non è propriamente nuovo, Huawei ha sempre sperimentato con questo form factor portando sul mercato prodotti elegantissimi come Mate Xs 2. Anche le specifiche al momento rimangono un mistero.

Non sappiamo ancora se e quando Honor V Purse arriverà in vendita anche in Italia, tuttavia vi terremo aggiornati sugli sviluppi futuri di questa nuova categoria di prodotto che nessuno si sarebbe aspettato.