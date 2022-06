HTC Desire 22 pro segna il ritorno di HTC sul mercato degli smartphone “che contano”, quei prodotti che per qualche motivo si distinguono in un contesto sempre più omologato e per certi versi noioso.

La caratteristica che rende questo Desire 22 pro uno smartphone diverso dagli altri è la sua attitudine a “portarti nel futuro”. In particolare, HTC lo definisce il companion perfetto per il visore VR HTC VIVE Flow, un altro strumento essenziale per l’accesso al cosiddetto “metaverso“.

Per quanto riguarda il software, invece, sul Desire 22 pro è presente una speciale app denominata Viveverse che consente all’utente di creare un avatar per il metaverso e di gestire il proprio VIVE Wallet, un portafoglio virtuale per asset come criptovalute ed NFT.

Questo, in breve, è ciò che lo rende speciale. Per il resto, HTC Desire 22 pro è un mid-range abbastanza scontato, comprensivo di un chipset Snapdragon 695 5G abbinato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il display FHD+ da 6,6 pollici è dotato di una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz; non manca la certificazione di resistenza all’acqua e alla polvere IP67.

Sul davanti è presente una fotocamera selfie da 32MP, mentre posteriormente troviamo un sensore da 64MP a cui si uniscono altri due obiettivi da 13MP e 5MP di tipo ultrawide e profondità (rispettivamente).

Sono incluse le tecnologie NFC, Bluetooth 5.1 e la connettività è ovviamente di tipo USB-C. La batteria da 4.250mAh è ricaricabile velocemente a 18W. C’è anche la ricarica wireless Qi e uno slot per schede microSD.

La versione di Android presente a bordo è l’ultima disponibile (Android 12). HTC non ha fornito nessuna informazione ufficiale riguardo alla cadenza degli aggiornamenti.

Prezzo e disponibilità

Sulla carta, HTC Desire 22 pro non è molto diverso da un Pixel 5a di Google. Anche il prezzo è molto simile – 399,00 sterline, pari a circa 462,00 euro –, ma per il momento non abbiamo notizie certe riguardo alla sua disponibilità e quindi al prezzo ufficiale in Italia. HTC Desire 22 pro è disponibile per il preordine nel Regno Unito e nel Paese natale di HTC, Taiwan, dove le spedizioni partiranno il 1° luglio.