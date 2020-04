Huami ha ufficialmente confermato la data d’uscita di Amazfit X, un nuovo dispositivo che rappresenta un vero e proprio incontro tra una smartband e uno smartwatch. Un dispositivo simile, ma non in commercio, era stato mostrato durante la scorsa estate. Il brand aveva dichiarato che una versione disponibile all’acquisto sarebbe arrivata presto.

La promessa è stata mantenuta: la società specializzata in smart wearable ha annunciato che Amazfit X arriverà il prossimo 28 aprile su Indiegogo. Per la distribuzione è stata quindi scelta la nota piattaforma di crowdfunding. La principale caratteristica è lo schermo curvo. Sarà presente un display AMOLED da 2,07 pollici e curvato a 92°.

La densità dei pixel sarà pari a 326 PPI a la luminosità arriverà fino a 430 nit. Questo dovrebbe garantire un’ottima visibilità anche in presenza di una quantità eccessiva di luce (trattandosi di un device pensato per essere utilizzato all’esterno, questa rappresenta una caratteristica molto interessante). Il vetro curvo, racchiuso in un corpo in metallo, ha uno spessore di 12,5 mm ed è presente anche un tasto sensibile alla pressione.

Sotto la scocca troviamo una scheda madre che, per essere compatibile con il form factor del dispositivo indossabile, è divisa in 3 segmenti. La batteria può contare su una capacità massima di 220 mAh (il produttore promette un’autonomia di 7 giorni). Saranno presenti diversi sensori, tra cui quello per il monitoraggio della frequenza cardiaca, e numerose funzionalità, come la ricezione delle notifiche.

Sconosciuto, per il momento, il prezzo di lancio e i dettagli sulla distribuzione. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni.