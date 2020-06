Huawei arricchisce la fascia media con un nuovo smartphone

Huawei ha appena lanciato P Smart S, un nuovo smartphone di fascia media. La società, dopo il lancio di P Smart 2020 (disponibile su Amazon), P Smart Pro (disponibile su Amazon) e P Smart Z (disponibile su Amazon), ha arricchito ulteriormente questa gamma con un nuovo dispositivo.

P Smart S è uno smartphone di fascia media con un prezzo molto contenuto e delle caratteristiche tecniche discrete. Il design di questo prodotto, di colore Midnight Black, Breathing Crystal ed Emerald Green, è molto semplice e non presenta particolari novità. Troviamo un display AMOLED da 6,3 pollici e risoluzione FullHD+ (1.080 x 2.400 pixel). La fotocamera frontale, contenuta all’interno di un notch a goccia, ha una risoluzione di 16 MP.

Interessante è il comparto fotografico posteriore, composto da tre sensori fotografici da, rispettivamente, 48 MP, 8 MP (ultra-grandangolare) e 2 MP (profondità). Sotto la scocca c’è il SoC Kirin 710F, GPU Mali G51-MP4, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 256 GB) e una batteria da 4.000 mAh.

Il sistema operativo scelto per P Smart S è Android 10 con personalizzazione EMUI 10.1, ma senza servizi Google (gli utenti potranno utilizzare le applicazioni contenute in Huawei Mobile Services). Il dispositivo è già disponibile su Huawei Store e Huawei Experience Store e ha un costo di 249,99 euro. Per chi invece cerca un dispositivo di fascia media con una scheda tecnica più interessante, ricordiamo che sono disponibili anche Huawei P40 Lite (disponibile su Amazon), P40 Lite 5G (disponibile su Amazon) e P30 Lite New Edition (disponibile su Amazon).