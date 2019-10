Huawei, ecco 5G Mobile WiFi: modem e powerbank insieme

5G Mobile WiFi e 5G Mobile WiFi Pro sono i modem portatili in grado di connettersi alle reti 5G. Fungono anche da powerbank. Il modello Pro supporta, inoltre, la ricarica wireless e inversa.

Si chiamano 5G Mobile WiFi e 5G Mobile WiFi Pro, i modem portatili in grado di connettersi al nuovo standard di rete. I due dispositivi sono stati presentati ieri nel corso dell’evento in cui Huawei ha annunciato l’arrivo sul mercato cinese del suo smartphone pieghevole, Mate X. La peculiarità dei due modem è che possono essere sfruttati anche come powerbank.

Ci sono alcune piccole ma sostanziali differenze tra i due. Partiamo dal modello base 5G Mobile WiFi che sarà disponibile nella sola colorazione Ceramic White. Al suo interno è presente una batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica a 18W. Mentre il modello Pro – che arriverà anche nella variante cromatica Elegant Black – ha una batteria più capiente da 8.000 mAh e si spinge fino a 40W. Inoltre, questa variante supporta anche la ricarica wireless a 22,5W e la ricarica inversa a 15W.

Per il resto, le caratteristiche tecniche sono identiche. Entrambi si basano sul modem Balong 5000 con supporto per le reti non-standalone (NSA) e standalone (SA). Huawei promette una velocità di connessione a 1,56 Gbps tramite cavo USB Type-C e a 867 Mbps in WiFi. I modem sono dotati di un piccolo display che mostra un codice QR da utilizzare per connettere lo smartphone alla rete.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali sulla disponibilità nel nostro mercato e sul relativo prezzo di vendita.