Huawei: fino a quasi 800 euro per il vostro usato e tantissimi nuovi vantaggi esclusivi

Huawei ha annunciato una serie di promozioni relative all’acquisto di un nuovo dispositivo e moltissimi vantaggi per i già clienti del marchio. Tra supervalutazione dell’usato, garanzia estesa e riparazioni a prezzo scontato con servizio di pick-up, sarebbe davvero folle farsi scappare questa occasione!

Fino al 30 giugno, tutti coloro che vorranno acquistare un nuovo dispositivo a marchio Huawei potranno avere diritto ad un rimborso se sceglieranno di dare in permuta il proprio vecchio device. Per ricevere lo sconto non è necessario consegnare un prodotto Huawei ma verranno accettati anche altri marchi.

Recandosi su Huawei Store, prima di procedere all’acquisto di un nuovo prodotto è possibile verificare il valore di permuta stimato per ogni device che si intende restituire. Una volta completato il proprio acquisto, l’importo del rimborso sarà accreditato sul conto corrente dell’utente e sarà subito disponibile. Potrete risparmiare un massimo di 790,36 euro! I vantaggi non finiscono però qui, Huawei aggiunge al valore del vostro usato 100 euro di sconto sul dispositivo che avete deciso di acquistare sfruttando la permuta.

Gli utenti che non hanno mai attivato un piano a pagamento Huawei Mobile Cloud, acquistando un nuovo smartphone o un nuovo tablet, avranno accesso a 50GB di spazio di archiviazione gratuito e tre mesi di abbonamento Premium gratuito a Huawei Music e Huawei Video per accedere al meglio dell’offerta nel campo dell’intrattenimento firmata dal brand.

Se avete già tra le vostre mani uno smartphone o tablet Huawei, l’azienda ha deciso di regalarvi invece un’estensione di garanzia di 6 mesi. Sempre entro il 30 giugno, tutti gli utenti che vorranno richiederanno l’estensione su un dispositivo che ha ancora una garanzia in corso di validità, dovranno solamente aprire l’app Supporto, cliccare sul banner dedicato all’iniziativa e compilare la richiesta completamente gratuita.

Tramite lo stesso banner presente nell’app, è possibile riscattare per il proprio smartphone un coupon per l’applicazione gratuita di una pellicola proteggischermo. Una volta ottenuto il codice sarà sufficiente recarsi in uno dei Huawei Customer Service Center di Milano, Roma o Catania per l’installazione.

Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia ha dichiarato: “L’App Supporto, preinstallata su tutti gli smartphone e i tablet del brand, permette agli utenti di accedere a consigli e guide, oltre che all’assistenza sul proprio dispositivo, e da oggi anche a tanti vantaggi aggiuntivi. Lo scopo di questa iniziativa è quello di ringraziare i nostri utenti più fedeli e dare il benvenuto a quelli nuovi, perché possano godere a pieno dell’esperienza smart firmata Huawei”.

E se il vostro dispositivo non è più coperto da garanzia? Niente paura, Huawei ha pensato anche a voi! Nel caso aveste necessità di riparare il vostro dispositivo Huawei fuori garanzia, il brand ha deciso di offrirvi fino al 20% di sconto sul prezzo massimo consigliato da Huawei sui ricambi necessari per la riparazione.

“È possibile usufruire dello sconto semplicemente visitando o prenotando la riparazione presso uno dei Huawei Customer Service Center di Milano, Roma o Catania oppure richiedendo il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti, accessibile direttamente dall’App Supporto, via web o contattando il Servizio Clienti gratuito all’800 191 435, disponibile 7 giorni su 7 dalle 8:00 alle 21:00 (eccetto festività)“.