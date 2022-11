Le offerte del Black Friday 2022 non si arrestano, ed anche a quest’ora è ancora il momento giusto per acquistare qualcosina, giacché i prodotti in sconto in queste ore sono stati (e sono) così tanti, che ci si potrebbe perdere nello shopping tra le pagine di Amazon.

Dunque, se siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless di qualità, e volete approfittare delle numerose offerte Amazon di queste ore per acquistare un prodotto funzionale, di qualità e che sia anche di marca (e dunque con una certa garanzia alle spalle), allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa splendida offerta Amazon, relativa agli ottimi auricolari Huawei FreeBuds Pro, che dagli originali 179,00€, sono oggi ribassati del 50%, e dunque acquistabili a soli 89,90€!

Indubbiamente si tratta di un prezzo davvero ottimo, corrispondente ad un taglio di quasi 90 euro, che per un settore come quello degli auricolari TWS non è affatto poco, specie considerando che si tratta di un prodotto a firma Huawei e, dunque, di una certa qualità.

Progettati per garantire ben 36 ore di ascolto, gli auricolari Huawei FreeBuds Pro sono compatti e leggeri, e sono disegnati per aderire perfettamente al padiglione auricolare, grazie alla comoda e morbida membrana in silicone che, oltre a garantire una presa salda, anche in occasione di attività sportive, aumentano notevolmente l’isolamento acustico, rendendo l’ascolto piacevole e privo di interruzioni.

Ovviamente non basta una membrana in silicone per fare la differenza, e Huawei lo sa bene, tant’è che le sue FreeBuds Pro non solo di propongono con un audio eccezionale, pulito e cristallino, ma anche con una tecnologia smart di cancellazione del rumore che, grazie ad una accoppiata di microfoni (posizionati all’interno e all’esterno degli auricolari), utilizzano l’hardware dello smartphone per riconoscere e processare i suoni dell’ambiente circostante, effettuando così una cancellazione del rumore efficiente e selettiva, con il risultato di una migliore e più immersiva esperienza acustica.

Operativi in appena 40 minuti di carica, ed in grado di garantire una connessione sempre stabile, grazie al modulo Bluetooth 5, questi auricolari Huawei si possono connettersi contemporaneamente a due diversi dispositivi, e sono naturalmente compatibili con i sistemi Android, iOS, Mac OS o Windows!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, i prodotti in sconto vadano esauriti. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

