Huawei lancia in Italia un nuovo tablet molto economico

Huawei ha appena lanciato nel mercato italiano MatePad T8, un nuovo tablet di fascia bassa con delle specifiche tecniche basiche e adeguate solo per chi non ha delle particolari esigenze. Un device che arricchisce ulteriormente il catalogo di tablet prodotti dalla società, in cui attualmente troviamo l’interessante MatePad Pro (disponibile su Amazon), MediaPad T5 (disponibile su Amazon), MediaPad M5 Lite (disponibile su Amazon) e MediaPad T3 (disponibile su Amazon).

Huawei MatePad T8 ha un design abbastanza semplice e delle cornici piuttosto ampie (caratteristica comune in questa fascia di prezzo). Troviamo EMUI 10, ma senza i servizi Google. Ecco la scheda tecnica completa:

SOC MediaTek MTK8768 ;

; GPU IMG GE8320;

2 GB di RAM;

di RAM; 16/32 GB di memoria interna;

di memoria interna; Batteria da 5.100 mAh ;

; Display LCD da 8 pollici con risoluzione 1.280 x 800 pixel;

LCD da 8 pollici con risoluzione 1.280 x 800 pixel; Fotocamera posteriore: 5 MP;

Fotocamera anteriore: 2 MP;

Sistema operativo: Android 10 (con personalizzazione EMUI 10.0.1, senza le app Google).

Questo tablet è attualmente disponibile su Amazon. Per tutti coloro i quali lo acquisteranno entro il 15 giugno è disponibile una promozione speciale: MatePad T8 a 99,90 euro (invece di 119,90 euro);