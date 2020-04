Huawei MatePad 10.4 è stato ufficialmente confermato. Si tratta di un nuovo tablet di fascia media dotato di una scheda tecnica discreta. Il dispositivo era già stato il protagonista di alcune recenti indiscrezioni, insieme a MatePad T.

Per quanto riguarda il design, non notiamo particolari novità rispetto ai precedenti modelli. Le cornici di questo tablet sono ancora un po’ troppo spesse. Il display ha una diagonale di 10,4 pollici e una risoluzione di 2000 x 1200 pixel. Questo pannello identifica quindi un dispositivo perfetto per tutti coloro i quali necessitano un pannello abbastanza ampio (senza comunque rinunciare alla comodità di un prodotto che dovrà poi essere trasportato).

Huawei MatePad 10.4: il display

Come preannunciato, Huawei MatePad 10.4 è un tablet con delle specifiche tecniche meno impressionanti rispetto a MatePad Pro. Troviamo quindi il processore Kirin 810, affiancato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna. La fotocamera frontale e quella posteriore sono entrambe da 8 MP. Non manca il supporto per la M-Pen.

Huawei MatePad 10.4: la scocca posteriore

Il dispositivo, già presente nel catalogo di alcuni negozi stranieri, sarà disponibile in Cina dal 23 aprile e le spedizioni dovrebbero partire il successivo 26 aprile. I consumatori interessati potranno effettuare il primo deposito di 100 Yuan (13 euro) già ora e concludere il pagamento durante i prossimi giorni. Per il momento non è chiaro se il device arriverà anche in altri mercati, tra cui quello italiano.