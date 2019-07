Huawei Mate 30: riconoscimento del volto in stile Face ID di Apple?

Huawei Mate 30 Pro potrebbe presentare un grande notch per ospitare un sistema avanzato di riconoscimento del volto 3D proprio come il Face ID di Apple.

Huawei continua a essere al centro dell’attenzione non solo per le tensioni con gli Stati Uniti ma anche per i suoi smartphone. Stavolta, è il turno di Mate 30 Pro, il futuro top di gamma che l’azienda cinese dovrebbe annunciare nel corso del prossimo autunno. Alcune immagini trapelate su Weibo ci mostrano il pannello frontale del dispositivo rivelando la presenza di un grande notch che ospiterebbe una sofisticata tecnologia per la fotocamera frontale.

La grandezza della tacca e la presenza di alcuni sensori non identificati lasciano pensare alla possibilità dell’introduzione di un sistema avanzato di riconoscimento tridimensionale del volto, proprio come il Face ID di Apple introdotto con iPhone X. Se così fosse, gli utenti dovranno rinunciare a un design completamente borderless che, però, potrebbe essere riservato al modello Mate 30. Questa volta non vengono forniti dettagli sul pannello posteriore o su altre caratteristiche tecniche.

Indiscrezioni precedenti hanno parlato della presenza di un display curvo AMOLED da 6,71 pollici per Mate 30 Pro con sensore per le impronte digitali integrato. Il processore a bordo dovrebbe essere il SoC Kirin 985 accoppiato al modem Balong 5000 per la connessione 5G. Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida e inversa.

Per quanto riguarda, invece, il comparto fotografico posteriore dovrebbe comporsi di quattro se non addirittura cinque sensori fotografici con flash LED. Non è ancora molto chiaro se Huawei opterà per un design circolare o rettangolare. Tuttavia, per il momento si tratta solo di indiscrezioni e nulla di quanto riportato è stato confermato dall’azienda cinese.