Huawei Mate X2, eccolo nella prima foto reale

In attesa di Mate 40 e Mate 40 Pro che arriveranno a brevissimo, ecco che la macchina dei rumors si muove e pesca la prima immagine reale in buona definizione del prossimo pieghevole di Huawei: Mate X2.

Notiamo un’interfaccia delle icone molto recente, vista anche negli ultimi aggiornamenti della EMUI. Il che ci fa supporre che non sia un fake o un’immagine datata.

Anche se siamo in attesa di conoscere i nuovi Mate, al momento non ci è dato sapere quando verrà annunciato il nuovo foldable cinese. Nel mentre, analizziamo brevemente la foto che lo ritrae ringraziando il leaker Life Digital che l’ha diffusa al mondo dal social Weibo.

Ebbene, lo smartphone appare molto simile agli attuali pieghevoli della gamma Mate. Fermo restando che non possiamo vedere se siano state effettuate delle modifiche nella parte posteriore, fotocamera in primis.

Quello che possiamo affermare è che non si vede minimamente la linea verticale tipica dei display pieghevoli, in concomitanza della cerniera che apre e chiude lo smartphone. Serve metterlo in controluce per vederla in maniera eloquente ma pensiamo che Huawei abbia raggiunto una buona ottimizzazione sotto questo aspetto.

Il design non sembra essere quello relativo ai brevetti analizzati di recente che volevano uno smartphone pieghevole con un aspetto simile a quello di Galaxy Z Fold 2. Immaginiamo che quella sarà una famiglia di smartphone differente che arriverà più avanti. Altri rumors a corredo affermerebbero che Mate X2 non sarà una generazione nuova del Mate X e del Mate Xs, ma una revisione avanzata che gli farà fare quello step per farlo scontrare ad armi pari con l’ultimo foldable di Samsung.

Ci sarà installato il Kirin 9000, stesso SoC di Mate 40 e Mate 40 Pro, e ovviamente non includerà le App Google bensì gli HMS capitanati da App Gallery che stanno crescendo sempre più.