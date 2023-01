Dopo il grande traguardo ottenuto con la serie Huawei Mate 50, che ha permesso di sfruttare, primo caso al mondo, la messaggistica satellitare BeiDou, Huawei sta ora cercando di superare se stessa e con il suo prossimo foldable potrebbe mettere a disposizione una nuova tecnologia satellitare.

Nata nel 2000 per scopi militari la rete satellitare BeiDou, forte di 3 satelliti attivi e uno di riserva, è stata in seguito aperta all’uso commerciale. Tra i primissimi a sfruttarla per rendere più facile la vita dei propri utenti c’è stata proprio Huawei. Tuttavia, come era logico aspettarsi, l’azienda cinese non ha deciso di dormire sugli allori ed è alla costante ricerca di miglioramenti e punta a rendere disponibile la prossima generazione di comunicazione satellitare.

E l’arrivo nelle mani dell’utente di “tutti i giorni” di questa nuova tecnologia potrebbe essere più vicino di quanto si pensi. Stando ad alcuni voci, Huawei punta infatti ad integrarla nel suo prossimo smartphone pieghevole. A rivelarlo è stato, pochi giorni fa, il digital blogger “The director of the factory is Mr. Guan” (letteralmente: il capo dell’azienda o Mr Guan; questa almeno la miglior traduzione possibile, dal cinese, del nickname dell’autore). Più nello specifico il blogger si è spinto oltre, arrivando ad affermare che il prossimo foldable targato Huawei sarà Huawei Mate X3, e che questo verrà rilasciato prima della serie Huawei P60.

La logica conseguenza, va da sé, è quindi che la prossima generazione di telecomunicazioni satellitare vedrebbe la “luce” proprio con Huawei Mate X3. E, secondo alcuni, ci sono ottime possibilità che la nuova tecnologia satellitare, in linea con quanto fatto finora da Huawei, possa essere battezzata “consonance”. Al momento, solo Huawei serie Mate 50 e Mate Xs 2 supportano la funzione di messaggistica satellitare Beidou. A tal proposito Yu Chengdong, CEO di Huawei, si era così espresso (traduzione nostra):

“Questa funzione è di scarsa utilità nella vita quotidiana, ma potrebbe diventare necessario usarla anche solo una volta nella e quella volta potrebbe essere un momento critico. È molto importante intervenire nei momenti critici“.

Già in passato erano circolate alcune voci sulle capacità della prossima tecnologia di comunicazione satellitare: si era infatti vociferato che viaggiasse su tre “direttive”. Questo si tradurrebbe, all’atto pratico, nella possibilità di inviare e ricevere messaggi di testo, messaggi vocali e chiamate vocali di breve durata. Se questo si dovesse rivelare vero si tratterebbe di un grosso passo ina vanti per l’azienda cinese: la tecnologia presente nella serie Huawei Mate 50, in assenza di una normale rete “terrestre”, supporta infatti solo l’invio unidirezionale di messaggi.

Per scoprire se le voci su “consonance” siano vere, potrebbe volerci molto poco: Huawei, inizialmente, aveva affermato che sarebbe stato presentato nel corso della prossima edizione del Mobile World Congress del 2022 per poi rimandarne l’uscita a tempo indeterminato; tuttavia alcune recenti voci collocavano l’uscita di Huawei Mate X3 attorno alla prima metà di gennaio: se fossero confermate potremmo assistere ad una “inaspettata” sorpresa.