Il 12 dicembre, Huawei presenterà a Dubai il suo ultimo prodotto di punta, il Huawei Mate X6, segnando il debutto globale dello smartphone pieghevole precedentemente lanciato solo in Cina. L'evento, che promette l'inizio di una "nuova era di eccellenza nel campo dei foldable top di gamma", potrebbe vedere anche la presenza del Mate XT Ultimate, sebbene l'hashtag #UnfoldTheClassic sembri meno appropriato per tale evento.

Il Mate X6 si distingue per il suo design estremamente sottile, con uno spessore di soli 4,3mm una volta aperto, e per l'integrazione della nuova versione del sistema operativo HarmonyOS Next. Il dispositivo presenta miglioramenti significativi rispetto al modello precedente, come display più grandi e un nuovo insieme di fotocamere, nonché supporto per la ricarica wireless fino a 50W e protezione IPX8 contro l'acqua.

Oltre al Mate X6, è prevista la presentazione di altri prodotti quali il nuovo MatePad Pro 13.2 e gli auricolari Freebuds Pro 4. Inoltre, Huawei potrebbe approfittare dell'occasione per introdurre la nuova versione in Sapphire Gold del Watch Ultimate, lanciato circa un anno e mezzo fa.

Il Mate X6 è dotato di un display pieghevole da 7,93 pollici LTPO con una risoluzione di 2.440 x 2.240 pixel e una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz. Il display esterno con tecnologia LTPO OLED da 6,45 pollici e risoluzione 1080p, offre una luminosità di picco di 2500 nit.

Il comparto fotografico include una nuova serie di fotocamere: un sensore principale da 50MP con apertura variabile f/1.4-f/4.0, un teleobiettivo da 48MP e un ultra-grandangolo da 40MP con autofocus, oltre a un sensore iperspettrale che migliora l'accuratezza dei colori attraverso un motore chiamato XD Fusion. Nonostante il focus sull'innovazione hardware, l'evento non dovrebbe vedere l'annuncio di nuove aggiunte alla serie Mate, che rimarrà esclusiva della Cina per il secondo anno consecutivo.

Il Mate X6 sarà disponibile in cinque colorazioni e varie configurazioni di memoria che arrivano fino ad un massimo di 16GB di RAM e 1TB di storage.

Il lancio globale riflette l'ambizione di Huawei di mantenere una posizione importante nel mercato globale degli smartphone, nonostante le sfide poste dalle restrizioni commerciali internazionali. La mossa verso una distribuzione globale per il Mate X6 evidenzia la strategia dell'azienda di espandere la sua presenza su mercati internazionali, potenzialmente aumentando la sua quota di mercato in un settore in rapida crescita.