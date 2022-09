In occasione di IFA 2022, Huawei ha annunciato una serie di nuovi prodotti tra cui gli smartphone Huawei nova 10 e nova 10 Pro, entrambi sviluppati con un occhio alle ultime tendenze in fatto di fotografia.

Negli ultimi anni, la maggior parte dei produttori ha dato priorità allo sviluppo di ottime fotocamere posteriori, ma per gli utenti comuni la fotocamera posteriore non è così “essenziale” come potrebbe sembrare; o almeno, nell’uso quotidiano, è importante soprattutto avere una buona cam frontale.

Pensiamo all’utilizzo massivo che facciamo delle app social: se vogliamo registrare delle storie al top, dobbiamo premunirci di uno smartphone con delle ottiche frontali almeno soddisfacenti, possibilmente all’altezza di quelle posteriori.

Ebbene, Huawei nova 10 e nova 10 Pro sono i primi smartphone a ribaltare l’approccio fotografico tradizionale, integrando una cam frontale non “all’altezza”, ma addirittura “superiore” rispetto a quella sul retro.

Più in particolare, entrambi i dispositivi integrano un sensore Ultra-Wide Angle da 60MP in grado di catturare video in 4K, mentre Huawei nova 10 Pro aggiunge addirittura un secondo sensore da 8MP per ritratti e primi piani cristallini. Posteriormente, invece, troviamo un obiettivo da 50MP con elaborazione avanzata delle immagini inserito all’interno di un modulo a semaforo dai bordi scintillanti (Star Orbit).

Il design è incredibilmente elegante e sottile, con Huawei nova 10 Pro che misura solo 7,88 mm e il nova 10 da 6,88 mm.

Degna di nota anche l’esperienza visiva, offerta da un display che supporta 1,07 miliardi di colori, un’elevata frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300Hz.

Huawei nova 10 Pro supporta anche la ricarica rapida da 100W: in modalità Turbo, bastano 10 minuti per ricaricarlo fino al 60%, mentre la ricarica completa avviene in soli 20 minuti.

Inoltre, grazie al sistema di raffreddamento a liquido VC di ultima generazione, il nova 10 Pro non dovrebbe avere problemi di surriscaldamento. Lo smartphone, infatti, adotta una tecnologia di rilevamento della temperatura basata sull’AI, che rileva i punti caldi e redistribuisce il calore in maniera intelligente.

Soffermandoci ancora sulla fotocamera, diciamo che la grandangolare frontale raggiunge una visione di 100 gradi ed è dotata di autofocus, mentre quella da 8MP presente sul nova 10 Pro dispone di zoom ottico 2X e zoom digitale fino a 5X.

Ovviamente, Huawei nova 10 Pro è il cameraphone ideale per il vlogging, vista la funzionalità di messa a fuoco automatica, per cambiare la messa a fuoco dei diversi soggetti inquadrati, e vista anche la possibilità offerta di effettuare riprese simultanee (sfruttando tutte le cam del dispositivo).

Prezzi e disponibilità

Huawei nova 10 e Huawei nova 10 Pro saranno presto disponibili in Italia in versione Starry Silver e Starry Black a partire da settembre. Per ulteriori informazioni su prezzi e promo lancio, vi invitiamo a tenere monitorato il sito Huawei.