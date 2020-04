Huawei Nova 7 potrebbe arrivare il 23 aprile

La serie Huawei Nova 7 potrebbe essere svelata il prossimo 23 aprile, per essere poi commercializzata subito dopo. A rivelarlo è stato un blogger cinese su Weibo. Come precedentemente emerso, potrebbe trattarsi di tre nuovi smartphone caratterizzati dall’oramai consueto ottimo rapporto qualità/prezzo.

A quanto pare, i modelli potrebbero essere i seguenti: Nova 7 SE 5G, Nova 7 5G (entrambi con la ricarica rapida da 22,5 W) e Nova 7 Pro 5G (con la ricarica rapida da 40 W). Tutti, come deducibile dal nome, saranno compatibili con la rete di quinta generazione e potrebbero soddisfare molti utenti. I successori di Nova 6, che ha riscosso un discreto successo in diversi paesi, avranno tre differenti SoC:

Nova 7 SE 5G potrebbe essere acceso da Kirin 820 5G ;

; Nova 7 5G da Kirin 985 ;

; Non sarebbe strano trovare in Nova 7 Pro 5G trovare un chipset di punta, ovvero Kirin 990 5G.

Altre indiscrezioni farebbero intendere che i SoC scelti saranno solo due: Kirin 985 e Kirin 990 5G. Due modelli, in questo caso, condividerebbero lo stesso processore. I tre device potrebbero accogliere un display da 6,5 pollici con un foro in cui saranno collocati i sensori (in Nova 6, la fotocamera frontale è composta da due sensori). Nella parte posteriore potrebbe invece essere incastonato un sensore principale da 64 MP accompagnato da un numero ancora non ben definito di sensori.

Nel mercato europeo, i dispositivi potrebbero arrivare con i seguenti prezzi: tra 260 e 390 euro per Nova 7 SE 5G, 390 euro per Nova 7 5G e tra 455 e 522 euro per Nova 7 Pro 5G. Durante i prossimi giorni dovrebbero comunque arrivare ulteriori informazioni.