Huawei P30 Pro, confermate le 4 fotocamere posteriori?

La presenza di ben quattro fotocamere sul prossimo top di gamma Huawei, P30 Pro, è un’indiscrezione che ogni giorno riceve sempre più conferme. Ad avvalorare quella che ormai è più di un’ipotesi arriva Olixar, produttore di accessori che, attraverso il sito MobileFun, ha giocato d’anticipo aprendo i preordini ad una serie di cover pensate e realizzate per il futuro prodotto di punta dell’azienda di Shenzen.

Le immagini apparse su MobileFun non lasciano spazio a dubbi, mostrando come, nelle varie soluzione stilistiche offerte, a risaltare sia soprattutto il grande ritaglio in alto a sinistra dedicato alle più che probabili quattro fotocamere, disposte verticalmente, con il doppio flash-LED che verrà posizionato lateralmente. Non vi è, almeno per il momento, nessuna indicazione relativa alla presenza del sensore di impronte digitali e questo non stupisce visto che è altamente probabile che venga collocato sotto il display. Le indiscrezioni non finiscono qui perché anche P30 nella sua versione base, dovrebbe contare su una fotocamera in più, passando da due a tre sensori con flash allineati e non disposti lateralmente.

Per quanto riguarda la parte anteriore, viene mostrato un notch a goccia anche se le immagini dovrebbero basarsi sul rendering ufficiale di Oppo R17. Da sempre, chi produce e commercializza cover offre interessanti spunti, mostrando con largo anticipo quello che dovrebbe essere il design, almeno in parte, dei nuovi dispositivi pronti ad arrivare sul mercato. Huawei dovrebbe annunciare P30 e P30 Pro nel primo trimestre del prossimo anno, attendiamo ulteriori informazioni in merito.