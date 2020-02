Huawei P40 Lite ufficiale: in Europa a 299 euro

Huawei P40 Lite è ufficialmente sbarcato in Europa. Si parte dalla Spagna, dove lo smartphone è stato inserito nello store online con le prenotazioni che partiranno il 2 marzo. Come da tradizione ormai, è il primo della serie ad essere annunciato. I top di gamma P40 e P40 Pro saranno svelati il prossimo 26 marzo. P40 Lite non è altro che una versione internazionale del già noto Nova 6 SE presentato dalla società di Shenzhen in Cina lo scorso dicembre.

Nulla cambia tra i due. P40 Lite è basato sul SoC Kirin 810 abbinato a 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di spazio di archiviazione. La parte frontale è occupata da un display IPS LCD da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+. Il pannello ospita la fotocamera frontale a 16 Megapixel (f/2.0) all’interno di un foro posizionato nell’angolo sinistro dello schermo. Il sensore biometrico per le impronte digitali è posto sul bordo laterale.

Il comparto fotografico sul retro, invece, è composto da un sensore principale da 48 Megapixel (f/1.8) accoppiato a un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.4) e a due sensori da 2 Megapixel (macro e profondità di campo). Le quattro fotocamere sono alloggiate all’interno di un modulo quadrato con il flash LED che trova posto al di sotto di esso. La batteria è da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W.

La piattaforma software è affidata ad Android 10 in versione AOSP con personalizzazione dell’interfaccia grafica EMUI 10. Dunque, niente servizi e applicazioni Google. A disposizione, c’è l’AppGallery di Huawei che – a detta dell’azienda – conta 400 milioni di utenti attivi mensilmente.

Capitolo prezzi e disponibilità. P40 Lite arriva in Europa nelle colorazioni Midnight Black, Sakura Pink e Crush Green. Venduto al prezzo di 299 euro offre in omaggio gli auricolari true wireless Freebuds 3 (di cui potete leggere la nostra recensione qui) che sono attualmente in vendita su Amazon a 134 euro.