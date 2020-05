Huawei P40 Pro sbanca DxOMark

DXOMark ha diffuso, come succede ogni anno, la lista degli smartphone con il miglior comparto fotografico, in base ai test condotti dal team. Quest’anno, come prevedibile, ad aver conquistato diverse categorie è stato Huawei con la serie P40 (disponibili su Amazon).

Non si tratta della classica lista aggiornata con gli smartphone, ma di una vera e propria suddivisione in categorie, un po’ come succede durante la Notte degli Oscar: ecco tutti i vincitori.

Fotocamera posteriore

Ideale per le fotografie : è stato Huawei P40 Pro (disponibile su Amazon) a portarsi a casa questo premio, grazie al punteggio di 140.

: è stato (disponibile su Amazon) a portarsi a casa questo premio, grazie al punteggio di 140. Ideale per i video: anche qui, il vincitore è stato il top di gamma Huawei, con 105 punti. Gli esperti hanno rilevato una buona esposizione e un’ampia gamma dinamica.

Consigliato per le foto grandangolari : anche Samsung Galaxy S20 Ultra (disponibile su Amazon) ha conquistato i consumatori grazie alla sua fotocamera. DXOMark ha scelto proprio questo device, con 47 punti, per la categoria dedicata alle foto grandangolari. Galaxy S20 Ultra offre esposizione e colori eccellenti e una correzione della distorsione geometrica efficace.

: anche (disponibile su Amazon) ha conquistato i consumatori grazie alla sua fotocamera. DXOMark ha scelto proprio questo device, con 47 punti, per la categoria dedicata alle foto grandangolari. Galaxy S20 Ultra offre esposizione e colori eccellenti e una correzione della distorsione geometrica efficace. Ideale per le foto durane la notte : con 70 punti e ottimi risultati in un po’ tutti i test (tra cui flash-on, flash-auto, flash-off e modalità notturna), Huawei P40 Pro è considerato il miglior smartphone per le foto notturne.

: con 70 punti e ottimi risultati in un po’ tutti i test (tra cui flash-on, flash-auto, flash-off e modalità notturna), è considerato il miglior smartphone per le foto notturne. Consigliato per lo zoom : ancora una volta, è stato Huawei P40 Pro a trionfare, grazie al teleobiettivo ottico 5x e l’avanzata elaborazione software.

: ancora una volta, è stato a trionfare, grazie al teleobiettivo ottico 5x e l’avanzata elaborazione software. Ideale per effetto bokeh: Gli smartphone Samsung offrono da sempre ottimi risultati per quanto riguarda l’effetto bokeh. Anche Galaxy Note 10+ 5G (disponibile su Amazon) non delude: un eccellente isolamento del soggetto e una sfocatura dello sfondo molto curata.

Fotocamera anteriore

Consigliato per selfie e video selfie: le ultime due categorie sono state conquistate da Huawei P40 Pro, che ha una fotocamera frontale migliore rispetto a quella dei precedenti top di gamma, garantendo ottimi risultati per quanto riguarda l’esposizione, il colore, il rumore, il flash e l’effetto bokeh. Ottimi anche i risultati video: una qualità molto alta che si riduce solo in condizioni di scarsa luminosità.