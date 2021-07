Huawei P50, è questa la data di lancio?

I rumor sulla gamma di smartphone top di gamma Huawei P50 si stanno moltiplicando a vista d’occhio, il che significa che la data di lancio non dovrebbe essere poi così lontana.

Nuove indiscrezioni ci permettono di dare una prima occhiata a del materiale pubblicitario dedicato a Huawei P50 Pro e suggeriscono la presentazione dei dispositivi già entro la fine di questo mese.

Secondo la fonte, il leaker conosciuto come @菊厂影业Fans su Weibo, i primi prototipi degli smartphone della gamma Huawei P50 e i materiali pubblicitari per i negozi fisici sarebbero già pronti. Il leaker indica come data di lancio per i terminali il 29 luglio, meno di un mese da oggi.

Gli smartphone saranno disponibili in due versioni, una 5G e una 4G, tuttavia le voci di corridoio più recenti sembrano confermare come i dispositivi siano stati realizzati con un “grande livello di localizzazione“. Questo potrebbe significare che la gamma Huawei P50 esprimerà al meglio il proprio potenziale in Cina, dove l’azienda non ha alcun tipo di limitazione, mentre le versioni internazionali potrebbero avere caratteristiche leggermente diverse, come per l’appunto la mancanza dell’hardware necessario a connettersi alle reti 5G.

Il primo sguardo al design dei futuri smartphone ci è stato fornito direttamente da Huawei, la quale ha mostrato un render di uno dei modelli durante l’evento tenutosi in occasione del lancio dei nuovi MatePad e Huawei Watch 3. Huawei P50 sarà molto simile a Honor 50, con una disposizione delle fotocamere all’interno di due anelli vistosi sulla scocca.

Parlando di fotocamere su almeno uno dei Huawei P50 dovrebbe trovare posto un sensore Sony IMX707 con lenti dall’apertura focale f/1.8. Lo smartphone dovrebbe poter contare su livelli di lunghezza focale da 18mm (ultragrandangolare) fino a 125mm (teleobiettivo con zoom ottico 5x).

I vari modelli dovrebbero utilizzare diversi display, con Huawei P50 che dovrebbe vantare un pannello piatto da 6,3″ prodotto da Visionox mentre la versione Pro+ dovrebbe montare un display curvo su quattro lati prodotto da BOE. Il modello intermedio, Huawei P50 Pro, monterebbe un display dal design “hybrid hyperboloid“, il cui significato ci verrà probabilmente spiegato durante la presentazione ufficiale.