Huawei porta nuovi smartphone di fascia alta in Italia: Huawei P60 Pro e Huawei Mate X3. Entrambi risultano essere fortemente orientati alla fotografia e il Mate X3 è stato inoltre presentato come il foldable più leggero e compatto di tutti i tempi. Andiamo quindi a scoprire le caratteristiche tecniche principali e i prezzi di questi nuovi smartphone privi dei servizi di Google!

Huawei P60 Pro

Cominciamo parlando di Huawei P60 Pro. Si tratta di uno smartphone premium, quindi di fascia alta, dalle caratteristiche piuttosto allettanti. Il display è da 6,67 pollici OLED LTPO curvo con una risoluzione di 1220 x 2700 pixel, con refresh rate fino a 120Hz.

In merito al design non possiamo davvero lamentarci, in quanto Huawei ha scelto di offrire, come spesso fa, molta scelta nei colori. Huawei P60 Pro è infatti disponibile nelle colorazioni Feather Black, Emerald Green, Rococò White e Feather Purple. Misura 161 x 74,5 x 8,3 mm e ha un peso di 200 grammi.

Parlando poi di processore e RAM, troviamo l’ormai rodato Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 in versione 4G con la possibilità di scegliere il modello 8 GB di RAM e 256 di spazio di archiviazione interno oppure 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di memoria interna.

In relazione al comparto fotografico, abbiamo detto che è probabilmente il punto di forza maggiore di questo prodotto. Troviamo infatti tre fotocamere principali rispettivamente da 48 MP Ultra Lighting Camera con apertura focale da F1.4 a F4.0 + 13 MP Ultra-Wide Angle Camera con apertura focale di F/2.2 + 48 MP F/2.1. La fotocamera frontale per i selfie è invece di 13 MP con apertura focale di F/2.4.

Andando a vedere invece la batteria, la scocca ne nasconde una da 4.815 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata fino a 88 W e la ricarica wireless fino a 50W.

Huawei Mate X3

È arrivato ora il momento di parlare del nuovo foldable di casa Huawei, ovvero di Huawei Mate X3. Dalle prime foto si è potuto subito notare che la scocca è curva su tutti e quattro i lati, questo rende il design molto più piacevole e riduce la distanza tra le due parti della scocca mentre lo smartphone è chiuso.

Ottimo lavoro anche in relazione alle dimensioni e al peso, infatti misura 156,9 x 141,5 x 5,3mm da aperto e 156,9x 72,4 x 11,08mm da chiuso e pesa solamente 239 grammi. Molto spesso i foldable arrivano ad avere un peso maggiore. Lo spessore da aperto è di 5,3mm, da chiuso è di conseguenza di circa 11mm.

Passando poi al processore e alla RAM, troviamo anche qui lo Snapdragon 8+ Gen 1 4G accompagnato da 12 GB di RAM e la possibilità di scegliere tra 256GB, 512GB e 1TB di memoria interna.

Bisogna anche spendere due parole sul comparto fotografico, in quanto è davvero eccezionale grazie alla tecnologia Ultra Vision XMAGE per soddisfare le esigenze della fotografia in tutti gli scenari. Troviamo tre fotocamere principali da 50 MP f/1.8 + 13 MP f/2.2 + 12 MP f/3.4. La fotocamera frontale per i selfie o per le videochiamate è invece di 8 MP f/2.4.

Senza i servizi Google si può sopravvivere?

Com’è noto ai più, Huawei non ha più il supporto ai servizi Google ormai da tempo. Entrambi gli smartphone sono ovviamente dotati del Huawei App Gallery, lo store ufficiale di Huawei che permette di scaricare una gran varietà di applicazioni e giochi e anche servizi proprietari di Huawei come Petal Search e Petal Maps.

In Cina i prodotti Huawei girano sul sistema operativo chiamato Harmony OS, quando arrivano in Italia, invece, il sistema operativo diventa EMUI, che è ormai arrivato alla versione 13. Anche EMUI è, naturalmente, priva dei servizi Google.

La risposta alla domanda se si può sopravvivere senza i servizi Google, è sì! Ad ogni modo, bisognerà essere in grado di imparare a usare al meglio il Huawei App Gallery e tutte le altre applicazioni progettate da Huawei per rimpiazzare completamente Google.

Specifiche tecniche di Huawei P60 e Huawei Mate X3

Huawei P60 Pro Huawei Mate X3 Dimensioni e peso 161 x 74,5 x 8,3 mm e

200 grammi 156,9 x 141,5 x 5,3 mm

239 grammi Display 6,67 pollici,

1220 x 2700 pixel,

444 ppi,

LTPO OLED, refresh rate

120 Hz 7,85 pollici

2224 x 2496 pixel,

426 ppi,

Flexible OLED, refresh rate 120 Hz CPU Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G Qualcomm SM8475 GPU Adreno 730 Adreno 730 Memoria 8 GB di RAM e 256 di spazio di archiviazione interno oppure 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di memoria interna. 12 GB RAM + 512 GB di memoria Fotocamera Posteriore: 48 MP f/1.4-4.0 + 48 MP f/2.1 + 13 f/2.2 MP

Frontale: 13 MP f/2.4 Posteriore: 50 MP f/1.8 + 13 MP f/2.2 + 12 f/3.4 MP Frontale: 8 MP f/2.4 Batteria e ricarica 4.815 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata fino a 88 W e la ricarica wireless fino a 50W 4.800 mAh con su con supporto alla ricarica rapida cablata fino a 66 W e la ricarica wireless fino a 50W. Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth

5.2 con A2DP/LE/aptX/LDAC

Type-C 3.1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth

5.2 con A2DP/LE/aptX/LDAC

Type-C 3.1 Sistema operativo EMUI 13 EMUI 13

Prezzi e disponibilità

I prodotti della serie P60 di Huawei e il nuovo foldable Huawei Mate X3 sono disponibili in Italia a partire da martedì 9 maggio ai seguenti prezzi.