Huawei P70, lo sviluppo comincia solamente ora?

Sulla scia del trionfo della serie Mate 60, Huawei non sta perdendo tempo per preparare il suo prossimo flagship, l'attesissimo P70. Le ultime voci di corridoio dicono che il marchio abbia finalmente cominciato lo sviluppo, ma non è un po' tardi?

Si dice che Huawei P70 avrà un display di primissimo livello. Secondo il leaker Smart Pikachu su Weibo, il flagship dovrebbe vantare un pannello ad alta frequenza con attenzione alla protezione degli occhi degli utenti. La potenziale inclusione di una funzione di PWM dimming ad alta frequenza indica ulteriormente l'impegno di Huawei per il comfort dell'utente, riducendo al minimo l'affaticamento degli occhi e i mal di testa spesso associati a frequenze PWM inferiori.

Stupisce però l'affermazione cardine da cui il post si sviluppa: "La ricerca e sviluppo del Huawei P70 è iniziata". Così tardi? Seguendo la tabella di marcia dei prodotti del brand possiamo aspettarci l'arrivo di Huawei P70 prima dell'estate del 2024, non è un po' tardi per iniziarne ora lo sviluppo? Normalmente i produttori di smartphone lavorano sulle proprie creazioni almeno con un anno di anticipo, spesso di più. Huawei è davvero in grado di fare così in fretta o il leaker intendeva altro? Forse non lo scopriremo mai.

Ciò che distingue il P70 dai suoi predecessori è l'enfasi sulle componenti prodotte localmente. Secondo le indiscrezioni, Huawei intende ridurre la dipendenza dai fornitori stranieri incorporando il maggior numero di componenti hardware di provenienza locale. Questo include un sensore CMOS personalizzato, segnando un passo significativo verso l'autosufficienza per l'ex gigante cinese.

Tuttavia, il mistero più importante che avvolge il P70 è la scelta del chipset. Mentre la serie Mate 60 sfoggia il Kirin 9000S a 7 nm, il chip del P70 rimane velato dal segreto. Le speculazioni abbondano e ci si chiede se Huawei introdurrà un nuovo processore o rimarrà fedele al Kirin 9000S realizzato in collaborazione con SMIC e che ha sollevato numerose polemiche. L'assenza di informazioni concrete aggiunge un'aria di mistero, lasciando gli appassionati di tecnologia in trepidante attesa della rivelazione ufficiale.

Sia che Huawei scelga di rivoluzionare il suo chipset o di perfezionare quello esistente, il P70 è destinato a essere un prodotto estremamente particolare e controverso.

Anche se queste indiscrezioni vanno prese con le pinze, l'entusiasmo che circonda il P70 di Huawei è innegabile.