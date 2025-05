OnePlus Nord 4 5G: prestazioni da top di gamma a un SUPER PREZZO!

Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G potente, moderno e conveniente, questa offerta su Amazon merita la vostra attenzione. Infatti, OnePlus Nord 4 5G è disponibile al prezzo straordinario di 326,21€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato di 499€. Un'opportunità unica per portarsi a casa un dispositivo di fascia medio-alta con caratteristiche tecniche di livello premium.

OnePlus Nord 4 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

OnePlus Nord 4 5G si distingue per una combinazione vincente di prestazioni, design e autonomia. Il cuore del dispositivo è rappresentato dal chipset Snapdragon 7+ Gen 3, che garantisce un'esperienza fluida e reattiva anche con i giochi più esigenti e le applicazioni in multitasking, supportato da 12GB di RAM e 256GB di archiviazione per una gestione ottimale dei contenuti.

Il comparto fotografico è di alto livello, grazie alla fotocamera principale da 50MP con OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), zoom nel sensore 2X e tecnologia TurboRAW per scatti notturni nitidi e dai colori intensi. I video possono essere registrati in 4K a 60 fps, mentre la fotocamera frontale da 16MP è ottimizzata per selfie naturali e ben bilanciati con la funzione True-Skin.

L'autonomia è garantita da una batteria da 5500mAh, che consente fino a due giorni di utilizzo continuo. Inoltre, la ricarica rapida da 100W permette di ottenere l'80% di carica in soli 20 minuti, rendendo il dispositivo pronto all'uso in pochissimo tempo. Il display OLED da 6,74 pollici a 120Hz offre una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole, grazie a una luminosità di picco di 2150 nits e alla tecnologia Aqua Touch, perfetta anche con dita bagnate.

Completano il pacchetto il sistema operativo OxygenOS 14, leggero e aggiornato, con 4 anni di aggiornamenti software e 6 anni di patch di sicurezza, e un design sottile ed elegante in alluminio aeronautico, resistente e piacevole al tatto.

A soli 326,21€, OnePlus Nord 4 5G rappresenta una delle offerte più interessanti del momento su Amazon per chi desidera uno smartphone affidabile, veloce e duraturo.