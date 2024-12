Huawei promette che i prossimi prodotti "andranno oltre la vostra immaginazione"

Huawei si prepara a stupire il mercato con una nuova generazione di prodotti tecnologici definiti "oltre l'immaginazione". Il presidente del Huawei Consumer Business Group, Yu Chengdong, ha annunciato grandi novità per il 2025 e piani ancora più ambiziosi per il futuro, lasciando intravedere un percorso all’insegna dell’innovazione.

In un video pubblicato su Weibo, Yu ha presentato i dettagli dell’atteso Huawei Consumer Annual Meeting 2024, che si terrà a Shenzhen dal 28 al 30 dicembre. L’evento sarà un’occasione per celebrare i traguardi raggiunti dall’azienda e svelare la visione di Huawei per i prossimi anni.

Durante il video, Yu ha sottolineato i progressi compiuti da Huawei nel 2024, un anno segnato dal ritorno dell’azienda nel mercato degli smartphone dopo cinque anni di sanzioni internazionali. "Il 2024 rappresenta il primo anno del nostro ritorno nella battaglia di mercato", ha dichiarato Yu, evidenziando la rapida crescita di Huawei nonostante le sfide.

Questo ritorno è stato accompagnato da un impegno a lungo termine per lo sviluppo di prodotti che "altri desiderano ma non possono realizzare". Un esempio di questo approccio è il Mate XT, il primo smartphone tri-fold al mondo, che Yu ha definito una vera e propria rivoluzione capace di riscrivere la storia dell’industria degli smartphone.

Huawei non si limita a innovare nel campo dell’hardware. L’azienda ha recentemente lanciato il sistema operativo HarmonyOS NEXT, sviluppato internamente e caratterizzato da miglioramenti software senza precedenti. Anche la serie Mate 70, con funzionalità all’avanguardia, rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offerta di dispositivi innovativi.

Yu Chengdong ha lasciato intendere che queste innovazioni rappresentano solo l’inizio di una nuova era per Huawei. "Il prossimo anno ci saranno prodotti che nessuno può immaginare, e in futuro ci saranno prodotti che nessuno osa immaginare", ha dichiarato. Tra le ipotesi, si parla di una nuova serie di punta, il Pura 80, o di un ulteriore dispositivo tri-fold completamente rivoluzionario.

Nel suo messaggio, Yu ha ringraziato calorosamente i consumatori per il loro supporto, la fiducia e la tolleranza dimostrata negli anni difficili. Ha invitato tutti a partecipare al Huawei Consumer Annual Meeting 2024, il cui tema sarà “Mondo Colorato”, promettendo un evento ricco di sorprese e anticipazioni sui prodotti che definiranno il futuro della tecnologia.

Con una visione orientata all’eccellenza e alla capacità di anticipare le tendenze, Huawei sembra pronta a ridefinire ancora una volta gli standard del settore, consolidando il suo ruolo di protagonista nell’industria tecnologica globale.