Huawei: uno smartphone con i servizi Google arriva in Italia

Huawei P30 Pro New Edition arriverà presto anche in Italia. La nuova edizione del top di gamma dell’anno scorso sarà in vendita nel nostro paese a partire dal prossimo 1° giugno, insieme a due regali.

Così come già fatto con Huawei P30 Lite New Edition (disponibile su Amazon), anche P30 Pro New Edition – presentato pochi giorni fa – può contare sui servizi Google, assenti invece negli ultimi modelli a causa del ban emanato dal governo USA. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, non troviamo particolari novità, se non un quantitativo maggiore di memoria interna. Ecco la scheda tecnica completa:

SoC Kirin 980 ;

; 8 GB di RAM;

di RAM; 256 GB di memoria interna (espandibile);

di memoria interna (espandibile); Batteria da 4.200 mAh ;

; Display OLED da 6,47 pollici (con risoluzione FullHD+);

OLED da 6,47 pollici (con risoluzione FullHD+); Fotocamera posteriore da 40 MP, 20 MP, 8 MP e un sensore ToF;

Fotocamera frontale da 32 MP;

Android 10 (con personalizzazione EMUI 10.1).

Un dispositivo certamente interessante, che potrebbe certamente ritagliarsi un posto nel mercato mobile. Huawei P30 Pro New Edition arriverà in Italia a partire dal primo giungo. Il suo prezzo sarà pari a 849,90 euro. Coloro i quali effettueranno l’acquisto entro il 30 giugno otterranno in regalo:

Gli auricolari true wireless FreeBuds 3 (acquistabili anche su Amazon);

(acquistabili anche su Amazon); Wireless Charger;

50 GB di spazio su Cloud;

3 mesi di Music;

15 euro di credito per Video.