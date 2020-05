Huawei ha ufficialmente annunciato P30 Pro New Edition, la nuova versione del top di gamma dell’anno scorso. Confermate quindi le indiscrezioni diffuse online solo una settimana fa.

Le novità che interessano Huawei P30 Pro New Edition sono sostanzialmente due: la memoria interna, pari a 256 GB, e una nuova colorazione (Silver Frost). L’azienda, come già successo con P30 Lite New Edition (disponibile su Amazon), ha deciso di apportare solo qualche piccola modifica, così da poter includere i servizi Google (assenti invece nella serie P40).

Il dispositivo è inizialmente arrivato nel mercato tedesco. Non sappiamo se giungerà anche in Italia, ma è probabile che anche i consumatori italiani potranno presto acquistarlo. Per il momento, in Germania Huawei P30 Pro New Edition ha i seguenti prezzi:

749 euro , con inclusi gli auricolari true wireless FreeBuds 3 (gli auricolari sono acquistabili anche su Amazon);

, con inclusi gli auricolari true wireless (gli auricolari sono acquistabili anche su Amazon); 848 euro, con incluso lo smartwatch Watch GT 2 (l’orologio è disponibile su Amazon).

Un prezzo accettabile, considerando che P30 Pro (8/128 GB) è attualmente disponibile su Amazon a 545 euro. Le altre specifiche tecniche del nuovo dispositivo sono invariate: SoC HiSilicon Kirin 980, 8 GB di RAM, display da 6,47 pollici, tre sensori fotografici posteriori (da 40 MP, 20 MP e 8 MP) e una batteria da 4.200 mAh.