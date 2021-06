Huawei Watch 3, arriva il primo aggiornamento di HarmonyOS 2.0!

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro sono disponibili all’acquisto solo da alcuni giorni dopo essere stati annunciati dall’azienda all’inizio del mese come i primi prodotti sul mercato dotati di HarmonyOS 2.0, il nuovo sistema operativo che sostituisce Android sui dispositivi del brand.

L’OS del nuovo orologio top di gamma di Huawei si è già aggiornato portando con sé alcune interessanti novità e un miglioramento della stabilità.

Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro si aggiornano. L’update giunge al polso degli utenti con il numero di versione di HarmonyOS 2.0.0.155 (C432E155R1P155) ed ha un peso di circa 234MB, vi consigliamo quindi di connettervi ad una rete Wi-Fi per il download e l’installazione.

Nel changelog che sottolinea i vari cambiamenti l’azienda ha menzionato l’aggiunta del riconoscimento di nuove gesture per il controllo dell’orologio, la compatibilità con nuove applicazioni all’interno di Huawei AppGallery e il rilevamento continuo della temperatura cutanea (prima questo avveniva ad intervalli regolari ma non si aveva a disposizione un dato in tempo reale, come invece accade da sempre per battito cardiaco e ossigenazione del sangue).

L’installazione impiegherà qualche minuto e nel frattempo non sarà possibile utilizzare l’orologio, scegliete quindi il momento che ritenete più adatto per l’installazione manuale oppure attivate l’aggiornamento notturno automatico.

Per installare manualmente HarmonyOS 2.0.0.155 su Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro vi basterà recarvi in Impostazioni > Sistema e Aggiornamenti > Aggiornamento Software, sezione da cui vi verrà anche richiesto di attivare gli aggiornamenti automatici nel caso non l’abbiate ancora fatto.

Nel nostro caso abbiamo potuto verificare immediatamente una connessione ad internet e a Huawei AppGallery più stabile, cosa che avevamo trovato altalenante durante la nostra fase di recensione.

Voi avete già acquistato uno dei due nuovi smartwatch? Quali sono le vostre impressioni finora?