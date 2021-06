Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro: fino a 21 giorni di autonomia, HarmonyOS 2 e AppGallery

Forse tra i prodotti Huawei più attesi da voi fan, a giudicare dall’interesse mostrato nell’articolo riguardante le prime immagini dal vivo, i nuovi smartwatch con HarmonyOS sono finalmente ufficiali. Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro sono due orologi eleganti, promettenti e che non vediamo l’ora di provare con mano!

La nuova gamma di smartwatch Huawei consiste in due diversi modelli di orologio: Watch 3, il modello base, e Watch 3 Pro, la versione più resistente e dai materiali più pregiati. Entrambi i dispositivi hanno un design con schermo tondo e cornici ridotte, mentre sul lato destro è presente una corona digitale che facilita la navigazione nell’interfaccia.

Il vetro di protezione del display (vetro zaffiro nella variante Pro) è leggermente curvo e la cassa è realizzata in alluminio o titanio in base al modello scelto. Huawei propone la serie Watch 3 con una vasta gamma di cinturini tra cui fluoroelastomero, nylon, pelle, acciaio inossidabile e titanio.

Il display AMOLED ha un diametro di 1,43″ con risoluzione di 466 x 466 pixel (326ppi) e sotto il cofano batte un cuore HiSilicon Kirin Hi6262. Entrambi gli smartwatch supportano i pagamenti NFC, la connettività Wi-Fi e soprattutto 4G LTE grazie alla eSIM integrata.

A differenziare i due modelli, oltre ai materiali di costruzione, ci pensa la batteria. Huawei Watch 3 dispone di una cella da 450mAh che permette secondo l’azienda un utilizzo continuo dello smartwatch in 4G per 3 giorni, mentre si possono raggiungere addirittura i 14 giorni in modalità risparmio energetico. Huawei Watch 3 Pro arriva a un totale di ben 790mAh, non male per uno smartwatch, e permette quindi al brand di dichiarare da 7 giorni (4G) fino a 21 giorni (risparmio energetico) di autonomia.

La vera star dello show è però HarmonyOS 2, il nuovo sistema operativo Huawei che noi non vediamo l’ora di provare in tutte le sue declinazioni, dai tablet agli smartwatch. Per la prima volta AppGallery troverà posto su uno smartwatch in modo da permettere agli utenti di installare nuovi quadranti e app.

“La nuovissima serie Huawei Watch 3 è mossa da HarmonyOS 2. I nuovi smartwatch sono indipendenti, intelligenti e potenti come gli smartphone. Sono progettati per rendere la vita quotidiana più comoda di prima“, ha affermato Kevin Ho, Chief Operating Officer di Huawei Consumer BG. “Il monitoraggio della salute e del fitness è sempre stato uno dei punti di forza dei nostri indossabili e questa volta, stiamo includendo il rilevamento della temperatura della pelle, il lavaggio delle mani e il rilevamento delle cadute per offrire un set di funzioni più completo per gli utenti per prendere un migliore controllo della propria salute“.

I Huawei Watch 3 offrono oltre 100 modalità di allenamento, rilevamento della temperatura della pelle con il nuovo sensore ad alta precisione, rilevamento delle cadute e allarme SOS. Assieme alle funzioni di monitoraggio della salute come la frequenza cardiaca, SpO2, il sonno e la pressione, la serie di funzioni complete dello smartwatch permette agli utenti di rimanere aggiornati sulle proprie condizioni di salute.

Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro saranno disponibili al pre-ordine a partire dal 2 giugno presso Huawei Store, Amazon e i migliori retailer nelle seguenti configurazioni e prezzi:

Huawei Watch 3 Pro nella versione Classic con cinturino in pelle – 499,00 euro

Huawei Watch 3 Pro nella versione Elite con cinturino in titanio – 599,00 euro

Huawei Watch 3 nella versione Active con cinturino in gomma fluorurata – 369,00 euro

Huawei Watch 3 nella versione Classic con cinturino in pelle o in nylon – 399,00 euro

Huawei Watch 3 nella versione versione Elite con cinturino in acciaio – 449,00 euro

Tutti coloro che effettueranno il pre-ordine di Huawei Watch 3 sull’e-commerce Huawei riceveranno in omaggio gli auricolari Huawei FreeBuds 4i del valore commerciale di 89,00 euro, oltre a un cinturino extra, disponibile in nero, rosso o verde. Per chi sceglierà di preordinare Huawei Watch 3 Pro su Huawei Store, oltre agli auricolari Huawei FreeBuds 4i inclusi, è attivo un ulteriore vantaggio: effettuando un deposito del valore di 10,00 euro al momento del pre-ordine, si otterrà uno sconto di 90,00 euro al momento della finalizzazione dell’acquisto.