Huawei Watch D è ufficiale ed è il primo smartwatch dell’azienda ad essere studiato e progettato per una corretta misurazione in tempo reale dell’ECG (capace di rilevarne fibrillazione atriale e ritmo sinusale), oltre a registrare il ritmo e l’attività del cuore ivi compresa la pressione sanguigna.

E’ stato possibile raggiungere questi accurati dettagli grazie all’ingegnerizzazione e all’implementazione di tanti sensori, sincronizzati tra loro, per rispondere sempre più alle esigenze di clienti che vogliono condurre uno stile di vita sano e avere sotto controllo un maggior numero di parametri legati alla propria salute.

Ma come fa uno smartwatch a poter eseguire delle misurazioni così accurate? Huawei Watch D possiede una mini pompa che in maniera elettrica gonfia una camera d’aria all’interno del cinturino. In questo modo, premendo sulle arterie del polso, restituisce un’informazione precisa sia della pressione sanguigna che dell’elettrocardiogramma.

Tutta questa ricerca e sviluppo ha consentito allo smartwatch di Huawei di essere catalogato come dispositivo medico certificato, così come certificati sono gli ECG che può effettuare.

Oltre a queste novità che mettono in risalto Huawei Watch D, il wearable incorpora sensori e tecnologia capace di monitorare e analizzare scientificamente il sonno, la temperatura corporea, monitoraggio dello stress e possiede tutte le funzioni che uno smartwatch di questa fattura possiede.

Huawei Watch D sarà disponibile da ottobre al prezzo di 399,90 euro. Per l’occasione l’azienda ha intenzione di attivare delle speciali promozioni per l’acquisto in bundle.