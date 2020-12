Huawei Watch GT 2 Pro, quando la resistenza incontra il buon gusto

Uno dei prodotti più interessanti che abbiamo avuto modo di provare quest’anno è sicuramente Huawei Watch GT 2 Pro. Lo smartwatch Huawei di fascia alta non punta ad offrire agli utenti solo le migliori funzioni dedicate al fitness ed al benessere personale, ma si propone come un vero e proprio accessorio elegante da indossare in ogni occasione. All’eleganza, però, Huawei ha voluto anche abbinare una qualità costruttiva e dei materiali decisamente sopra la media.

A primo impatto, Huawei Watch GT 2 Pro sembra davvero un classico orologio elegante, di quelli comunemente acquistabili in una gioielleria. È solo osservandolo più da vicino che si può forse intuire, guardando il quadrante, che si tratta di uno smartwatch invece che di un orologio da polso tradizionale.

I vari quadranti e gli always on display mostrati sullo schermo OLED da 1,39″ si integrano perfettamente con la ghiera di Watch GT 2 Pro ed entrambi sono protetti da uno strato di vetro zaffiro. Questo speciale materiale composito, dalla durezza pari a 9 secondo la scala di mohs, rende lo smartwatch di Huawei decisamente più resistente a urti e graffi rispetto ad altri prodotti sul mercato.

La scintillante cassa metallica di Watch GT 2 Pro è realizzata in resistentissimo titanio che, in accoppiata con il vetro zaffiro, rende l’orologio incredibilmente capace di resistere a colpi accidentali e soprattutto ai graffi dovuti all’usura. Nonostante la sua ottima capacità di incassare, Watch GT 2 Pro non ha un aspetto “rugged” o comunque una dimensione esagerata, ma vanta un design semplice e di classe. Entrambe le varianti, Night Black e Nebula Gray, hanno un peso di soli 52g.

Sono tutte caratteristiche che ci si potrebbe aspettare dall’orologio preferito di Bruce Wayne: adatto alle cene di gala ma perfetto per resistere alla frenetica vita di Batman!

Huawei ha certificato l’orologio anche per resistere all’ingresso di polvere e acqua fino a 5 ATM secondo lo standard ISO 22810:2010, questo senza rinunciare a dotare l’orologio di uno speaker ed un microfono. Ciò permette a Huawei Watch GT 2 Pro di poter raggiungere una profondità massima di 50m mentre si utilizzano le sue interessanti modalità di allenamento in acqua.

Il funzionamento dell’orologio è garantito tra i -20°C ed i +45°C con umidità che varia tra il 5% ed il 95% (senza condensazione), non dovrete dunque preoccuparvi di doverlo togliere dal polso se vi state recando in spiaggia oppure state raggiungendo la montagna per passare una giornata sulla neve.

I due cinturini inclusi nella confezione di vendita, uno in vera pelle ed uno in gomma, per quanto di buona qualità, sono decisamente meno adatti a resistere alla prova del tempo rispetto alla cassa di Watch GT 2 Pro. Huawei ha pensato anche a questo e permette di utilizzare con il wearable i classici cinturini da orologio da 22mm. In questo modo sarà facile personalizzare il prodotto secondo i propri gusti o sostituire i cinturini più in là nel futuro, quando si saranno rovinati.

Huawei Watch GT 2 Pro dimostra che non bisogna per forza dover scegliere tra resistenza e un bell’aspetto ma che si possono avere entrambi. Lo smartwatch dell’azienda capitanata da Richard Yu è perfetto per chi divide la propria vita tra lavoro ed esercizio e vuole un prodotto in grado di poter essere lasciato al polso indipendentemente dalla situazione.