Huawei Watch GT 3 e Watch Fit Mini ufficiali: i vostri nuovi compagni per il fitness

In questa settimana carica di novità sul mercato della telefonia e dei wearable, Huawei ha presentato la terza generazione dello smartwatch della serie GT. Huawei Watch GT 3 coniuga ancora una volta lo stile alle funzionalità più avanzate lato software, accompagnando l’utente in tutte le attività giornaliere grazie alla batteria dalla durata massima di due settimane.

Huawei Watch GT 3 è disponibile in due modelli, con cassa rispettivamente da 46mm e da 42mm. L’intento dell’azienda cinese è quello di venire così incontro alle esigenze del pubblico sia femminile che maschile, sebbene i cinque cinturini disponibili presentino un look and feel sobrio e praticamente unisex. Per lo smartwatch con cassa da 46mm sono presenti un cinturino in acciaio inox e uno in pelle nera, mentre per quello con cassa da 42mm è disponibile un cinturino in maglia dorata e uno in pelle bianca. Entrambi i modelli di Huawei Watch GT 3, infine, sono compatibili con un cinturino sportivo nero realizzato in fluoroelastomero.

Huawei Watch GT 3 presenta un design dalle linee essenziali e ricercate con corona ruotabile a lato della cassa (proprio come negli orologi analogici) e un peso molto ridotto, che a seconda del modello varia dai 35g ai 42,6g. Anche lo spessore della cassa del wearable è ridotto rispetto alla generazione precedente e raggiunge 10,2mm per il modello con cassa da 42mm e 10,2mm per il modello con cassa da 42mm. Il display AMOLED, ottimizzato rispetto a Huawei Watch GT 2, presenta invece nelle due versioni un diametro rispettivamente di 3,6cm e 3,35cm.

Huawei Watch GT 3 presenta al proprio interno un software basato su HarmonyOS, il nuovo sistema operativo di Huawei. Non fatevi scoraggiare da questa notizia: l’azienda garantisce un’alta compatibilità non solo con i dispositivi proprietari, ma anche con gli smartphone Android e iOS. La piena integrazione, ovviamente, viene però raggiunta con l’uso congiunto di Huawei Watch e dell’app Huawei Health.

Molte sono le feature dedicate a sport e benessere presenti su Huawei Watch GT 3: resistenza all’acqua fino a 5 ATM, misuratore di battiti cardiaci TruSeen 5,0+ e GPS a doppia frequenza. Sono inoltre presenti più di 100 modalità impostabili per l’allenamento quotidiano, di cui 18 dedicate ai professionisti, mentre una serie di schermate nella modalità Outdoor Safety Guidance informa l’utente dei cambiamenti nelle condizioni ambientali esterne. Huawei Watch GT 3 aiuta anche i non sportivi con attività dedicate al mantenimento del benessere psicofisico nella modalità Healthy Living.

Insieme a Huawei Watch GT 3 l’azienda cinese ha inoltre presentato la smartband Huawei Watch Fit Mini: dalle immagini rilasciate questa versione “ridotta” di Huawei Watch Fit appare raffinata e votata allo stile, come dimostrano la cassa bordata di metallo color oro rosa e la gamma di colori dei cinturini.

“Huawei Watch Fit Mini non solo eredita dalla famiglia di wearable Huawei la lunga durata della batteria, il monitoraggio accurato della frequenza cardiaca e le ricche e complete funzioni di fitness, ma è anche dotato di un design completamente nuovo, liscio e leggero di forma rettangolare, per permettere agli utenti di gestire meglio il loro benessere ed esplorare varie funzioni intelligenti, tutto dal loro polso“.

Prezzi e disponibilità

Hauwei Watch GT 3 sarà disponibile in pre-ordine solo su Huawei Store dal 21 ottobre all’8 novembre con in regalo un paio di auricolari TWS FreeBuds 4i, un cinturino e 30,00 euro di voucher per l’acquisto di Huawei nova 9 (solo su Huawei Store). Lo smartwatch sarà disponibile presso tutti i canali dal 9 al 23 novembre con in regalo le FreeBuds 4i e un cinturino.

Huawei Watch GT 3 da 46mm:

Active al prezzo di 249,00 euro

Classic al prezzo di 269,00 euro

Elite al prezzo di 299,00 euro

Huawei Watch GT 3 da 42 mm:

Active al prezzo di 229,00 euro

Elegant White Leather al prezzo di 249,00 euro

Elegant Stainless Milanese al prezzo di 279,00 euro

Huawei Watch Fit Mini sarà disponibile in pre-ordine solo su Huawei Store dal 21 ottobre a un prezzo di 99,00 euro con in regalo Huawei Body Fat Scale 3.