Huawei, OnePlus, Xiaomi e Realme: garanzia estesa per il Coronavirus

La diffusione del Coronavirus ha spinto tutti a restare chiusi a casa per evitare che il contagio continui a propagarsi. Per andare incontro alle esigenze degli utenti, Huawei, Honor, OnePlus, Xiaomi e Realme stanno cominciando ad estere il periodo di garanzia per i loro dispositivi in alcuni mercati e proponendo misure alternative per garantire la riparazione dei prodotti danneggiati durante questo periodo di blocco. Vediamo nello specifico le misure adottate.

Huawei, che ha appena lanciato la nuova serie P40, ha esteso il periodo di garanzia fino al 30 Giugno per quei dispositivi la cui scadenza è prevista tra il 21 Marzo e il 21 Giugno. L’iniziativa è valida praticamente per tutti i prodotti: smartphone, laptop, accessori, ecc. È doveroso sottolineare che – per il momento – questa possibilità è ufficialmente disponibile solo in alcuni mercati. Attualmente, non c’è nessun riferimento al mercato italiano. Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci informazioni ufficiali da parte di Huawei Italia. Lo stesso discorso vale per Honor.

We’re here to support you! As a gesture of good faith, we have extended the warranty on all smartphones, smartwatches, headsets, chargers, etc. to 30th June’2020, whose warranty expires between 21st March 2020 to 21st June 2020.#HuaweiIndia #HuaweiService #Warranty #Support pic.twitter.com/EW0IOhWRpK — Huawei India (@HuaweiIndia) March 25, 2020

OnePlus ha deciso di estendere la garanzia fino al 31 maggio per i dispositivi con garanzia che termina tra il 1° Marzo e il 30 Maggio. Il periodo di sostituzione è stato prolungato da 15 a 30 giorni. In questo caso, la politica sembrerebbe valida anche per l’Italia.

Realme Europa ha esteso il periodo di rimborso e sostituzione a due mesi dalla scadenza originale. La divisione indiana invece ha annunciato che estenderà le garanzie fino al 31 maggio per quelle che terminano tra il 20 Marzo e il 30 Aprile. Per gli acquisti effettuati tra il 15 Marzo e il 30 Aprile, il periodo di sostituzione è stato esteso a 30 giorni. Non sappiamo se gli stessi termini verranno applicati anche in Europa e in Italia. Provvederemo ad aggiornare l’articolo se ci dovessero essere cambiamenti o novità.

Xiaomi Italia, infine, non solo offre un’estensione di tre mesi per le garanzie che scadono tra il 15 Marzo e il 15 Aprile ma mette a disposizione il servizio di riparazione smartphone con ritiro e riconsegna direttamente a casa. Un’attenzione verso il cliente davvero molto apprezzata.