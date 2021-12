I dipendenti Xiaomi “preferiscono” iPhone? La precisazione dell’azienda

Secondo uno scoop, alcuni dipendenti di Xiaomi preferirebbero usare un iPhone anziché uno smartphone prodotto dalla stessa azienda in cui lavorano. In particolare, si dice che i dipendenti non amino MIUI perché contiene molti bug, nonostante l’indiscusso successo dei dispositivi a marchio Mi a livello nazionale (cinese) e globale.

A fronte di questa indiscrezione, Jin Fan, responsabile di MIUI, è intervenuto chiarendo che i dipendenti non sono obbligati a utilizzare gli smartphone Xiaomi; ciononostante, “più del 95%” di loro ha scelto liberamente di farlo. È il restante 5% che fa notizia: questa minoranza, effettivamente, ha come dispositivo principale un iPhone e non uno Xiaomi (come sarebbe lecito aspettarsi).

Queste le parole di Fan: “Sebbene il team MIUI non richieda a tutti di utilizzare un telefono cellulare, quasi tutti (più del 95%) utilizzano telefoni cellulari Xiaomi e la restante percentuale sono fondamentalmente iPhone”. Sempre Fan precisa che solo un dipendente su dieci è un utente di iPhone, e lui – per inciso – non fa parte di questa cerchia: negli ultimi nove anni – afferma – i suoi smartphone sono stati tutti Xiaomi. Menzione d’onore per lo Xiaomi Civi, che predilige in quanto ha uno schermo relativamente piccolo.

Di contro, un altro dipendente di Xiaomi, identificato come “Student Fang Ming”, sostiene che è importante conoscere la concorrenza e imparare a migliorarsi anche attraverso l’uso quotidiano di altri prodotti. Tuttavia, per chi lavora in Xiaomi, la scelta di un dispositivo del proprio marchio rimane la più saggia e anche la più conveniente in termini di immagine. “Più saggia” perché i telefoni Xiaomi includono alcune importanti integrazioni per semplificare la vita e il lavoro dei dipendenti, come carte di lavoro, buoni pasto, carte bancarie, biglietti del trasporto pubblico, badge di accesso, chiavi della macchina e tanto altro ancora, incluso il collegamento dello smartphone all’ecosistema Mijia una volta rientrati a casa.