Smartphone Xiaomi? Non aggiornate quest'app, rischio blocco totale!

Gli utenti Xiaomi di tutto il mondo stanno affrontando una grave crisi, con i forum online pieni di segnalazioni di problemi di bootloop diffusi. In seguito a un recente aggiornamento, gli utenti esprimono frustrazione e preoccupazione perché i loro dispositivi MIUI sembrano bloccati in un loop infinito, avviandosi ripetutamente in modalità di recupero MIUI invece di avviarsi normalmente.

La causa principale di questo preoccupante fenomeno di bootloop punta direttamente agli sviluppatori della Global MIUI ROM. Sembra che un rilascio involontario di un plugin HyperOS, chiamato "System UI Plugin", sia avvenuto attraverso la piattaforma "MIUI GetApps" anche sugli smartphone dotati di sistema MIUI. Questo aggiornamento apparentemente innocuo ha scatenato il caos, portando i dispositivi Xiaomi interessati a cadere vittima del grave problema del bootloop.

Secondo quanto riferito, sono stati colpiti da questo inconveniente dispositivi che coprono l'intera gamma di Xiaomi, compresi i più popolari brand POCO e Redmi. Nonostante Xiaomi abbia prontamente ritirato il fastidioso aggiornamento, le conseguenze rimangono importanti. Agli utenti, che ora si trovano con dispositivi che non rispondono, rimane un'unica soluzione: una cancellazione completa dei dati eseguita dalla modalità di ripristino, come suggerito dall'assistenza Xiaomi.

Per i possessori di dispositivi Xiaomi, il consiglio è chiaro: fare attenzione e astenersi dall'aggiornare qualsiasi plugin di sistema attraverso lo store GetApps fino a quando Xiaomi non fornirà una patch ufficiale per correggere il problema del bootloop. La situazione è in evoluzione e gli utenti sono invitati a rimanere cauti mentre Xiaomi trova una soluzione.

Su Reddit alcuni utenti hanno espresso la loro frustrazione, alcuni delusi di aver letto gli avvisi relativi al problema troppo tardi. Purtroppo, se siete tra gli sfortunati, l'unica soluzione comporta la perdita di tutti i dati all'interno dello smartphone tramite un reset di fabbrica.

