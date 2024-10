I flagship del 2025 saranno aggiornati per 8 anni grazie a Qualcomm

Qualcomm ha annunciato il lancio del nuovo processore Snapdragon 8 Elite, promettendo un supporto esteso fino a otto anni per le versioni del sistema operativo Android. L'annuncio, fatto durante il Snapdragon Summit, è stato evidenziato da Chris Patrick, vicepresidente senior e direttore generale del reparto dispositivi mobili di Qualcomm.

Il supporto per otto anni include l'attuale versione di Android, consentendo così agli smartphone che adotteranno questo chipset di ricevere fino a sette anni di aggiornamenti del sistema operativo. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti per la longevità dei dispositivi Android di fascia alta, potenzialmente riducendo la frequenza con cui i consumatori devono sostituire i propri dispositivi per questioni di software obsoleto.

Una grande notizia per i produttori che desiderano supportare i loro dispositivi il più a lungo possibile

Tuttavia, è importante notare che la durata degli aggiornamenti software promessi dipenderà anche dagli sforzi dei produttori di dispositivi. Questi dovranno integrare e personalizzare il pacchetto di supporto di Android offerto da Qualcomm con le caratteristiche uniche e l'interfaccia utente specifica di ogni marchio. Storicamente, molti produttori hanno offerto soltanto alcuni aggiornamenti del sistema operativo e patch di sicurezza per periodi meno estesi, nonostante le precedenti capacità di supporto a lungo termine dei chip Qualcomm.

La politica estesa di supporto agli aggiornamenti da parte di Qualcomm arriva mesi dopo primi accenni da parte di Patrick riguardo ai piani di facilitare gli aggiornamenti sui dispositivi più vecchi, segnando un potenziale cambiamento nel mantenimento del valore e dell'efficienza dei prodotti nel tempo. Si attendono ulteriori dettagli su come questa politica verrà implementata e se includerà anche dispositivi esistenti che utilizzano chipset Qualcomm precedenti.

Qualora questa pratica venisse adottata anche da altri produttori di chipset, come MediaTek, ciò potrebbe segnare una nuova era di sostenibilità per l'elettronica di consumo, rendendo i dispositivi più durevoli e riducendo il rifiuto elettronico.