Il Galaxy Z Fold7 monterà uno Snapdragon 8 Elite economico

Qualcomm ha annunciato una nuova versione del suo processore Snapdragon 8 Elite, denominata SM8750-3-AB, specificamente progettata per smartphone pieghevoli e ultra-sottili. Questa variante presenta sette core CPU invece degli otto tradizionali, con due core prime a 4,32 GHz e cinque core ad alte prestazioni a 3,53 GHz.

La nuova configurazione a sette core potrebbe offrire vantaggi in termini di costi e gestione termica per i produttori di dispositivi pieghevoli. Secondo le prime indiscrezioni, questo chip dovrebbe venire impiegato nei futuri modelli Samsung Galaxy Z Fold7, Z Fold7 SE, Galaxy Z Flip7 e Galaxy S25 Slim.

Il chip include un Image Signal Processor (ISP) integrato che supporta sensori fotografici fino a 320MP.

Nonostante la riduzione del numero di core, il processore mantiene le sue caratteristiche da top di gamma come il supporto per il ray tracing, l'HDR gaming e tecnologie di upscaling basate su intelligenza artificiale. È in grado di gestire display QHD+ con refresh rate fino a 240Hz e schermi 4K a 60Hz.

L'ISP consente di catturare immagini senza ritardo dell'otturatore da un sensore da 108MP o da tre sensori da 38MP contemporaneamente. Per quanto riguarda le capacità video, supporta la registrazione 4K a 120fps e 8K a 30fps.

Sebbene ci si aspetti prestazioni leggermente inferiori rispetto alla versione a otto core, con una riduzione stimata del 2% nel benchmark AnTuTu e del 7% nel test multi-core di Geekbench, il chip offre comunque capacità di elaborazione AI avanzate per migliorare la qualità delle immagini.

La connettività è garantita da un modem 5G integrato che supporta sia le onde millimetriche che le frequenze sub-6GHz, con velocità di download teoriche fino a 10Gbps e upload fino a 3,5Gbps.

Questa nuova variante dello Snapdragon 8 Elite rappresenta un'interessante evoluzione nel mercato dei processori per dispositivi mobile, offrendo ai produttori maggiore flessibilità nella progettazione di smartphone pieghevoli e ultra-sottili senza compromettere eccessivamente le prestazioni.