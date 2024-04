I nuovi quadranti di Galaxy Watch sono letteralmente di un altro mondo

In una collaborazione davvero fuori da questo mondo, Samsung ha unito le forze con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per svelare un nuovo quadrante per i propri smartwatch chiamato Galaxy Time. Questa innovativa watch face porta le meraviglie del nostro sistema solare direttamente al polso, consentendo agli utenti di esplorare l'ora locale di ogni pianeta, insieme a una pletora di altre metriche e fatti affascinanti.

Disponibile per il download gratuito tramite il Google Play Store, il quadrante Galaxy Time offre agli utenti dei Galaxy Watch l'opportunità unica di intraprendere un viaggio cosmico senza mai uscire di casa. Sebbene siano disponibili numerose watch face per gli orologi Wear OS, poche possono competere con il fascino astronomico di Galaxy Time.

Ciò che distingue questa watch face è la visualizzazione completa dell'ora locale di ogni pianeta del nostro sistema solare, compresi Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e persino il controverso planetoide Plutone. Inoltre, gli utenti possono seguire le posizioni in tempo reale di ogni corpo celeste e la sua distanza dalla Terra, offrendo un'esperienza coinvolgente che è al tempo stesso educativa e impressionante.

Ogni pianeta e luna è rappresentato da un quadrante separato sulla watch face dell'orologio, consentendo agli utenti di navigare facilmente tra di essi. Oltre a visualizzare l'ora locale, il quadrante dell'orologio fornisce informazioni essenziali come la durata del giorno di ogni pianeta (ad esempio, poco meno di 10 ore per Giove) e il suo raggio, offrendo uno sguardo alle caratteristiche uniche di ogni corpo celeste.

Per gli appassionati di astronomia e di spazio, il quadrante Galaxy Time è un download indispensabile. Sia che stiate osservando il cielo notturno, sia che stiate semplicemente ammirando le meraviglie dell'universo comodamente da casa vostra, questo innovativo quadrante funge da porta d'accesso al cosmo.

Siete pronti a intraprendere la vostra avventura cosmica? Basta andare sul Google Play Store e scaricare oggi stesso il quadrante Galaxy Time per il vostro Samsung Galaxy Watch.