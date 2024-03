I nuovi Samsung Galaxy A sono già in vendita, ecco i dettagli

I nuovi smartphone Samsung di fascia media sono già in vendita. Parliamo di Galaxy A35 5G e Galaxy A55 5G, che ancora non sono stati annunciati ufficialmente - ma già si possono prenotare presso un rivenditore tedesco. Non è la prima volta che un prodotto finisce in commercio prima dell’annuncio ufficiale, ma non è proprio una cosa all’ordine del giorno.

Entrambi i modelli vantano un display da 6,6 pollici. Il Galaxy A55 5G è dotato di un processore Exynos 1480, più recente e veloce rispetto al suo predecessore, il Galaxy A54 (Exynos 1380.). Molte delle altre specifiche, come la batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica a 25W, il sistema di fotocamere posteriori triple da 50 + 12 + 5MP, la fotocamera frontale da 32MP e la resistenza all'acqua e alla polvere IP67, rimangono invariate.

Il Galaxy A35 5G è molto simile al modello A55, ma presenta alcune differenze nelle specifiche della fotocamera. La seconda delle tre fotocamere sul retro del dispositivo ha una risoluzione inferiore, 8MP invece di 12MP, e lo stesso vale per la fotocamera frontale da 13MP.

Entrambi i modelli sono dotati di un display Super AMOLED da 120Hz con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel. Il Galaxy A55 5G sarà disponibile in due varianti di storage, 128GB e 256GB, entrambe con 8GB di RAM. Il Galaxy A35 5G, invece, sarà disponibile in una sola variante di storage da 128GB con 6GB di RAM.

Per quanto riguarda i prezzi, il Galaxy A55 5G costa €479 per la variante da 128GB e €529 per quella da 256GB, candindandosi quindi a entrare tra i migliori smartphone tra 400 e 600 euro. Il Galaxy A35 5G, invece, ha un prezzo di €379, ed è quindi un contendente tra i migliori smartphone economici.