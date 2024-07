I prezzi di Google Pixel Watch 3 e XL potrebbero far tremare il portafoglio

Secondo recenti indiscrezioni trapelate dal sito Dealabs, sembra che il prezzo del nuovo Pixel Watch 3 e della sua variante XL saranno piuttosto elevati.

Il modello base da 41mm del Pixel Watch 3 manterrà il prezzo di 399 euro, mentre la nuova variante XL da 45mm sarà offerta a 449 euro, segnando un incremento di 50 euro rispetto al modello più piccolo.

Non solo, ma per entrambe le versioni sarà disponibile anche una variante LTE, la quale comporterà un ulteriore aumento di prezzo. Per il modello standard LTE si prevede un costo di 549 euro, 150 euro in più rispetto alla versione solo Bluetooth. Il modello Google Pixel Watch 2 LTE costava 100 euro in più rispetto alla versione base, quindi ci sarà un aumento anche nella differenza tra i modelli Bluetooth e quelli con eSIM.

Ci si aspetterebbe miglioramenti significativi per giustificare tali prezzi

Google ha previsto di lanciare il Pixel Watch 3 XL in tre diverse colorazioni: Obsidian, Porcelain e Hazel. Nonostante le voci di corridoio non segnalino miglioramenti rivoluzionari rispetto alla generazione precedente, i nuovi modelli promettono di risolvere alcune delle principali lacune della linea di indossabili di Google, competendo nel mercato con altre alternative ben consolidate come il Galaxy Watch7 e il OnePlus Watch 2.

È importante ricordare che i prezzi sopra indicati sono in teoria ancora privi di tasse e quindi il prezzo finale potrebbe variare a seconda dell'IVA applicabile nel Paese di acquisto. La strategia di pricing di Google per il Pixel Watch 3, se dovesse essere confermata, potrebbe mettere il wearable in una posizione difficile.

Il lancio del Pixel Watch 3 e della sua versione XL dovrebbe avvenire durante l'evento Made by Google annunciato per metà agosto. Nello stesso evento dovrebbero vedere la luce anche Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.