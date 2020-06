I prossimi smartphone OnePlus potranno contare su una ricarica super veloce

Una delle novità più interessanti dei prossimi OnePlus 8T e 8T Pro potrebbe riguardare la ricarica dei dispositivi, con l’implementazione della Super Warp Charge in grado di raggiungere i 65W, consentendo così di ricaricare lo smartphone ancora più velocemente rispetto alle soluzioni attualmente offerte. Non si tratta comunque di una sorpresa a tutti gli effetti, in quanto la società cinese condivide la maggior parte delle tecnologie con le altre aziende controllate dal colosso della tecnologia BBK come Oppo e Realme ed abbiamo già potuto vederla all’opera attraverso la SuperVOOC 2.0. Anche Oppo sarebbe inoltre in procinto di annunciare anch’essa la sua prossima soluzione per la ricarica super rapida, con le due soluzioni che potrebbero includere dei tratti in comune.

L’altra novità riguarderebbe poi, la presenza di una nuova colorazione denominata “Ice Blue” che potrebbe andare ad aggiungersi o a sostituirsi alle altre viste con il lancio della nuova famiglia OnePlus 8 come Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow e Ultramarine Blue. Anche in questo caso la nuova variante cromatica potrebbe fare il suo debutto ufficiale con i prossimi OnePlus 8T o 8T Pro che come da tradizione dovrebbero vedere la luce negli ultimi mesi dell’anno.

XDA-Developers è riuscita a carpire queste informazioni scavando a fondo nel codice sorgente dell’applicazione “Engineer-Powereb by Servify”, attraverso la versione beta di Android 11. La casa cinese infatti ha previsto la possibilità di verificare in autonomia eventuali problemi legati allo smartphone tramite l’effettuazione di alcuni test sullo stato di funzionamento delle componenti del device tramite questa apposita app.