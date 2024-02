I video di persone in giro con Vision Pro sono tutti finti, ecco perché

Il lancio di Apple Vision Pro ha scatenato una tempesta di contenuti online, dalle recensioni dei media alle stravaganti dimostrazioni sui social. Mentre il prodotto si fa strada, anche se per ora solo nel mercato statunitense, la sua presenza sui volti delle persone sta già facendo discutere.

Le prove di Apple Vision Pro hanno sottolineato le sue funzionalità avanzate, ma ciò che ha attirato l'attenzione in modo particolare sono i video sui social che mostrano l'uso del dispositivo in luoghi pubblici inaspettati. Dimenticate le scrivanie degli uffici o i divani di casa, ora vediamo persone utilizzare il visore in situazioni più eccentriche, come la metro, la piscina o mentre praticano skateboard.

Alcuni video sono diventati virali, mostrando individui che digitano nell'aria o si esibiscono al "volante" di una Tesla in modalità guida autonoma con l'Apple Vision Pro. Se queste dimostrazioni vi hanno suscitato sensazioni contrastanti, o vi hanno addirittura fatto infuriare, sappiate che hanno proprio raggiunto il loro esatto scopo.

Uno sguardo più attento rivela che molti di questi video sono lontani dall'autenticità. Tra gli autori, spiccano influencer di tecnologia, aspiranti influencer o persone che recitano consapevoli di essere riprese.

Possiamo confermarvi che i sensori del dispositivo rendono impossibile l'uso di Vision Pro in ambienti come la metropolitana o l'automobile, e la tastiera non supporta nemmeno il multitouch. Tuttavia, ciò non ha impedito la diffusione virale dei video e le reazioni di chi non conosce questa tecnologia sono state intense.

I commenti si sono divisi tra chi esprime disappunto per la falsa rappresentazione dell'uso di Vision Pro e chi approva l'audacia e la creatività di chi si presta a quelle che altri hanno definito "pagliacciate". Questa ondata di video ha aggiunto una nuova dimensione alla discussione su Apple Vision Pro, mescolando la realtà con la finzione in un modo che solo il mondo dei social media sa fare.

La vera sfida ora sarà distinguere il genuino interesse dall'effetto spettacolare dietro la crescente popolarità del nuovo prodotto di Apple.