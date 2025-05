Solo 13€, è certificato Apple: lo smart finder UGREEN oggi conviene davvero

Se state cercando un’alternativa valida e più economica all’AirTag di Apple, l’UGREEN FineTrack Smart Finder è da prendere seriamente in considerazione. Attualmente in offerta a soli 12,99€, questo dispositivo non solo è conveniente, ma è anche certificato Apple. Compatibile con l’app “Dov’è” su iOS, non richiede installazioni aggiuntive: basta accoppiarlo al vostro iPhone per iniziare a monitorare oggetti importanti in tutta semplicità. Grazie alla crittografia avanzata della rete Find My, la vostra privacy è garantita: né Apple né UGREEN possono visualizzare la posizione del vostro tracker.

UGREEN FineTrack, chi dovrebbe acquistarlo?

Uno dei vantaggi più significativi di questo smart finder è la sua durata eccezionale della batteria. Con una singola batteria è possibile ottenere fino a 24 mesi di autonomia, e la batteria interna è sostituibile (pur non essendo inclusa una di ricambio nella confezione). Inoltre, è progettato con un sistema di sicurezza certificato UL4200A, pensato per impedire che i bambini possano accidentalmente accedere alla batteria a bottone. Questo lo rende ideale non solo per la praticità, ma anche per l’affidabilità nell’uso quotidiano.

L’UGREEN Smart Finder offre anche un altoparlante integrato da 80dB, che può essere attivato direttamente dall’app o tramite Siri, rendendo più semplice trovare chiavi, zaini o altri oggetti smarriti nelle vicinanze. Se l’oggetto si trova fuori dal raggio Bluetooth, la rete globale Find My – composta da milioni di dispositivi Apple – entra in gioco per aiutarvi a localizzarlo, seppur senza GPS. E se vi allontanate troppo da un oggetto tracciato, riceverete un promemoria automatico sul vostro iPhone, a seconda delle condizioni ambientali.

Infine, il design pratico e versatile del FineTrack Smart Finder completa l’offerta: nella confezione troverete cordino, spilla e adesivo per fissare facilmente il dispositivo dove vi è più utile. Grazie alla possibilità di etichettare gli oggetti tracciati, potrete distinguerli senza confusione. Va ricordato, però, che questo prodotto non è compatibile con MacBook, anche se può comunque essere visualizzato su macOS. Per iniziare al meglio, vi consigliamo di consultare il manuale d’uso o i video tutorial disponibili nella pagina del prodotto.