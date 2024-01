Il display di Galaxy S24+ è meglio di quello di S24 Ultra

Samsung ha nuovamente alzato l'asticella con la serie Galaxy S24 e, tra i tre modelli flagship, il Galaxy S24+ si distingue per essere il vero protagonista di questo salto generazionale.

La nuova serie presenta display Dynamic AMOLED 2X con tecnologia LTPO/HOP, la quale offre tempi di risposta al tocco più veloci e livelli di luminosità massima di 2.600 nit su tutta la gamma. Le novità includono una tecnologia Vision Booster migliorata e una nuova funzione chiamata Adaptive Color Tone. Per la prima volta, i modelli base e Plus godono di un refresh rate adattivo da 1-120Hz, un miglioramento rispetto al 48-120Hz degli smartphone dello scorso anno.

Mentre le risoluzioni dei display del Galaxy S24 e S24 Ultra rimangono praticamente invariate, è il Galaxy S24+ a beneficiare dell'aggiornamento più significativo.

Il Galaxy S24 base mantiene la stessa risoluzione del Galaxy S23, ossia 2340 x 1080 pixel. Grazie a cornici più sottili e un leggero cambiamento nel rapporto di aspetto, il display del Galaxy S24 Ultra offre un conteggio di pixel leggermente superiore rispetto al Galaxy S23 Ultra, registrando 3120 x 1440 pixel invece di 3088 x 1440.

Il Galaxy S24+ è il modello che ha fatto il più grosso salto di qualità. Il modello del 2024 vanta ora una risoluzione di 3120 x 1440 pixel, allineandosi all'Ultra e superando di gran lunga il Galaxy S23+, che presentava una risoluzione FHD+ di 2340 x 1080 pixel, mentre il nuovo flagship abbraccia il mondo del QHD+. Inoltre, il Galaxy S24+ vanta uno schermo leggermente più grande da 6,7 pollici rispetto al pannello da 6,6 pollici del Galaxy S23+.

Un particolare effetto collaterale di questo aggiornamento è che ora il Galaxy S24+ offre una qualità d'immagine maggiore persino del Galaxy S24 Ultra.

Il Galaxy S24+ deve comprimere tutti quei pixel in un'area display più piccola di 6,7 pollici rispetto ai 6,8 pollici dell'Ultra. E poiché il Plus eguaglia la risoluzione dell'Ultra, il suo pannello ha la densità di pixel più elevata. Lo schermo del S24+ raggiunge i 516 pixel per pollice, mentre il Galaxy S24 Ultra ne conta 505. Non è una differenza enorme e probabilmente non sarà percepita a occhio nudo. Tuttavia, tecnicamente parlando, il display Dynamic AMOLED 2X del Galaxy S24+ è il più nitido dei tre nuovi top di gamma.