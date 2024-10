Il nuovo Snapdragon 8 Elite porta l'Ultra-Wideband su molti più Android

Qualcomm ha annunciato il nuovo chipset Snapdragon 8 Elite per smartphone Android, che integrerà di serie il supporto alla tecnologia Ultra-Wideband (UWB). L'azienda prevede di lanciare il chip nel prossimo futuro, segnando un potenziale punto di svolta per la diffusione dell'UWB sui dispositivi Android.

Il Snapdragon 8 Elite si presenta come un processore all'avanguardia, con numerosi miglioramenti hardware. Tra questi spicca l'integrazione diretta dell'UWB attraverso la piattaforma di connettività FastConnect 7900, senza necessità per i produttori di aggiungere componenti dedicati. Questo potrebbe favorire una più ampia adozione della tecnologia UWB su smartphone Android di fascia alta.

L'UWB non è ancora ampiamente utilizzato su Android, principalmente perché non è largamente disponibile sui telefoni.

Un rappresentante di Qualcomm ha spiegato: "FastConnect 7900 è una soluzione single-chip a 6nm. I produttori non hanno bisogno di aggiungere hardware UWB aggiuntivo". La tecnologia UWB consente comunicazioni wireless a corto raggio ad alta precisione, utili ad esempio per funzioni come le chiavi digitali per auto nell'app Google Wallet o per la futura localizzazione di tracker con Find My Device.

L'integrazione diretta nel chip Snapdragon 8 Elite potrebbe portare il supporto UWB su una gamma più ampia di dispositivi Android di fascia alta, primo fra tutti il prossimo Realme GT 7 Pro che è stato confermato che monterà questo potente processore.

L'adozione dell'UWB da parte di Qualcomm potrebbe spingere i produttori Android a supportare maggiormente questa tecnologia. Tuttavia, resta da vedere come i vari brand sfrutteranno effettivamente le potenzialità del nuovo Snapdragon 8 Elite, considerando anche la crescente concorrenza di chipset come il MediaTek Dimensity 9400.

L'integrazione dell'UWB rappresenta comunque un passo molto importante per ampliare le funzionalità di connettività degli smartphone Android di prossima generazione, aprendo la strada a nuovi scenari d'uso basati su comunicazioni wireless ad alta precisione e basso consumo energetico.