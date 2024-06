Motorola Edge 50 Ultra: il top di gamma in eco-pelle a -180€

Edge 50 Ultra è uno smartphone che supera in prestazioni anche il già notevole Edge 50 Pro. Ora, grazie alla promozione NO IVA di Mediaworld, potete acquistare questo smartphone di fascia alta a un prezzo sensibilmente ridotto: ben 180€ in meno del costo abituale. Questo sconto viene applicato automaticamente al momento del checkout, permettendo agli acquirenti di beneficiare di un'opportunità su una vasta gamma di prodotti, inclusa questa perla tecnologica di Motorola.

Motorola Edge 50 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola Edge 50 Ultra si rivela ideale per gli utenti che non vogliono scendere a compromessi sulle prestazioni e sulla qualità delle immagini scattate da uno smartphone. Grazie al suo design impeccabile e alla costruzione con materiali di alta qualità, aggiunge un tocco di eleganza a una tecnologia già al top.

È consigliato per fotografi amatoriali o professionisti che desiderano catturare immagini nitide e dettagliate in ogni condizione, grazie alla sua tripla fotocamera. Inoltre, coloro che vivono una vita frenetica trarranno vantaggio dalla sua batteria di lunga durata, resa possibile dal sistema di ricarica TurboPower da 125W, permettendo di ottenere ore di autonomia con pochi minuti di carica.

Il Motorola Edge 50 Ultra offre poi tanto con il suo display pOLED da 6,67 pollici con HDR10+, garantendo una visione eccezionale con un contrasto e dettagli incredibili. L'aggiunta di funzioni esclusive progettate per un'esperienza d'uso intuitiva e divertente lo rende perfetto anche per gli utenti che cercano qualcosa di più di un semplice smartphone. Insomma, un top di gamma a tutti gli effetti, incluso il prezzo, che ora scende però di ben 180€ grazie a Mediaworld.

Vedi offerta su Amazon