Il Motorola Razr con eSIM debutta in anteprima esclusiva con TIM

TIM ha presentato in anteprima esclusiva per il lancio sul mercato italiano e tra i primi operatori in Europa, il nuovo Motorola Razr con eSIM, il nuovo formato di SIM virtuale plastic free, integrata all’interno del dispositivo e che, senza alcun supporto fisico, consente l’attivazione e la gestione delle linee mobili.

Il Motorola Razr con eSIM, uno dei più attesi smartphone dell’anno, segna il ritorno in grande stile del modello “clamshell” a conchiglia, che ha avuto grande successo nel passato ma che viene presentato con una grande novità: lo schermo pieghevole. Il nuovo smartphone ripropone dunque un’icona della telefonia mobile in chiave tech. Ritroviamo quindi l’elegante design originale, ma ancora più lineare e stilizzato, con la scocca in acciaio inossidabile e il display pOLED che si ripiega ma quando aperto offre la stessa superficie degli schermi attuali, con una diagonale da 6,2 pollici e una risoluzione di 2142 x 876 pixel.

Sul frontale inoltre un secondo display gOled da 2,7 pollici aiuterà l’utente ad avere sempre tutte le informazioni principali sott’occhio senza dover aprire lo smartphone. Per quanto riguarda la dotazione, il nuovo Razr ha un processore Snapdragon 710, abbinato a 6 Gigabyte di RAM e a 128 Gigabyte di storage. Sul retro c’è una fotocamera da 16 Mpixel con obiettivo f/1.7, mentre anteriormente troviamo una seconda fotocamera da 5 Mpixel. Il tutto è alimentato da una batteria da 2510 mAh e controllato dal sistema operativo Android 9.

Il Motorola Razr con eSIM sarà disponibile in tutti i negozi TIM e on line sul sito tim.it a partire dal mese di gennaio, a 1599 euro o in formula rateizzata (39 euro per 30 mesi e un contributo iniziale di 299 euro). La nuova eSIM è acquistabile allo stesso prezzo della SIM fisica, ne mantiene tutte le caratteristiche ed è ecosostenibile (plastic free), oltre a semplificare ulteriormente la user experience. È possibile richiedere la sostituzione della SIM con una nuova eSIM presso i punti vendita TIM.