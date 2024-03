Il Nokia 3210 sta per tornare, ve lo ricordate?

Mentre il mondo dei fan della tecnologia si prepara a festeggiare il compleanno di Nokia a maggio, cresce l'attesa per le sorprese che il gigante finlandese ha in serbo per i suoi fedeli fan. Negli ultimi anni HMD Global, marchio alle spalle dell'attuale brand Nokia, ha strategicamente bilanciato la sua offerta di smartphone con i nostalgici feature phone, una mossa che ha tenuto gli appassionati in trepidante attesa di ogni nuova uscita.

In un recente tweet dell'account ufficiale di HMD Global, sono stati lanciati suggerimenti criptici su un'iconico prodotto che farà il suo ritorno a maggio. L'annuncio è stato accompagnato da un intrigante rendering a 8 bit di quello che sembra essere un feature phone, adornato con la caratteristica tonalità di giallo vibrante che gli appassionati riconoscono e adorano. Inoltre, una pagina web teaser con un'immagine fortemente oscurata del dispositivo in arrivo non ha fatto altro che alimentare ulteriormente le speculazioni.

Mentre le ipotesi iniziali gravitavano naturalmente sull'amato Nokia 3310, un esame più attento dell'immagine pixelata ha suscitato nuove discussioni. Gli osservatori hanno notato sottili differenze, come il posizionamento della luce LED sotto la fotocamera, in contrasto con la configurazione del modello Nokia 3310 2017. Ciò ha portato alcuni a ipotizzare che l'imminente uscita potrebbe non essere un revival del Nokia 3310 dopo tutto.

Ad aumentare l'interesse è la tempistica dell'annuncio, che coincide con il compleanno di un altro dispositivo iconico di Nokia, il Nokia 3210, celebrato il 18 marzo. L'inclusione di un palloncino di compleanno nell'immagine teaser ha scatenato speculazioni sul fatto che l'imminente uscita potrebbe davvero essere un'iterazione moderna del Nokia 3210, un modello che finora è sfuggito al revival di HMD.

Sebbene la possibilità di un'edizione del Nokia 3210 2024 entusiasmi i fan nostalgici dei tempi più semplici della comunicazione mobile, solo il tempo rivelerà la vera identità del dispositivo che arriverà sugli scaffali dei negozi a maggio.