Il nuovo iPad mini è ufficiale, costruito per Apple Intelligence

Senza annunci in pompa magna, Apple ha svelato oggi il nuovo iPad mini, equipaggiato con chip A17 Pro e in grado di sfruttare Apple Intelligence, almeno nei paesi dov'è già disponibile. Il nuovo iPad mini arriverà sul mercato il prossimo 23 ottobre e può essere già preordinato sul sito Apple a partire da 609 euro in versione WiFi con 128GB di memoria interna, mentre la variante WiFi + Cellular con 512GB di spazio d'archiviazione arriva a costare 1.159€.

Il nuovo iPad mini rappresenta un importante aggiornamento rispetto alla generazione precedente. Il chip A17 Pro offre prestazioni nettamente superiori, con un aumento del 30% delle performance della CPU e del 25% della GPU. Grazie ad Apple Intelligence il nuovo iPad Mini offrirà strumenti di scrittura avanzati, un nuovo design per Siri e la possibilità di creare immagini con l'AI.

L'iPad mini mantiene il suo design ultraportatile con display Liquid Retina da 8,3 pollici, ma introduce nuove colorazioni come blu e viola. La connettività è stata potenziata con il supporto al Wi-Fi 6E e al 5G nei modelli con rete cellulare.

La fotocamera posteriore da 12MP è stata migliorata e può ora rilevare e scansionare automaticamente i documenti. La fotocamera frontale supporta la funzione Center Stage per le videochiamate, come sull'iPad Mini di passata generazione.

L'iPad mini offre prestazioni elevate in un design ultraportatile

Una novità importante è il supporto all'Apple Pencil Pro, che sblocca nuove possibilità creative grazie a funzioni come il rilevamento della pressione e la rotazione della punta. È supportata anche la Apple Pencil USB-C standard.

Bob Borchers, vicepresidente del marketing di prodotto di Apple, ha dichiarato: "Non esiste al mondo un altro dispositivo come iPad mini, amato per la sua combinazione di prestazioni potenti e versatilità nel nostro design più ultraportatile. iPad mini si rivolge a un'ampia gamma di utenti ed è stato costruito per Apple Intelligence, offrendo nuove funzionalità intelligenti che sono potenti, personali e private".