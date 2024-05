Il nuovo widget di Google Home semplificherà il controllo della domotica

Nel mondo dell'automazione domestica, l'app Google Home per Android si prepara a introdurre una novità intrigante per i suoi utenti: un widget per la schermata iniziale denominato "Preferiti". Questa funzionalità era stata anticipata a ottobre 2023 e vista all'I/O 2024, evidenziando l'impegno continuo di Google nel migliorare l'esperienza utente.

Il widget è stato scoperto dai colleghi di 9to5Google all'interno dell'APK di Google Home versione 3.18, aggiornamento dell'app attualmente in distribuzione all'interno del quale il widget non è ancora stato attivato ufficialmente.

È importante sottolineare che le funzionalità individuate in questo modo possono o non possono essere rilasciate ufficialmente. Tuttavia, visti i ripetuti avvistamenti del widget, ci aspettiamo venga presto distribuito agli utenti.

Il widget "Preferiti" vuole offrire "un controllo rapido per le tue azioni, le automazioni e i dispositivi" con un layout semplice, una griglia di pulsanti come quella visibile all'interno dell'app o nel pannello di accesso rapido delle impostazioni della smart home su Android.

Dopo l'installazione del widget, l'app Google Home offre due opzioni: sincronizzare il widget con la scheda Preferiti esistente nell'app o configurare il widget in modo indipendente con controlli personalizzati. Inoltre, è possibile cambiare la casa virtuale in uso, nel caso di multiple abitazioni, e riorganizzare l'ordine delle piastrelle.

Il widget mostra il logo dell'app nell'angolo in alto a sinistra, il nome della casa accanto e un pulsante di aggiornamento a destra. La dimensione predefinita è 5x3, ma è possibile espanderlo per occupare l'intera schermata dello smartphone. Inoltre, si adatta al tema dei colori dinamico di Android.

Con la promessa di migliorare ulteriormente la gestione della domotica, si spera che il rollout del widget "preferiti" parta presto, offrendo un'ulteriore comodità e personalizzazione agli utenti dell'app Google Home.